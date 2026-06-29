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San Isidro

Tren de la Costa: el servicio sigue reducido por los daños que dejó el choque fatal en el que murió Ernestina Pais

Tren de la Costa: el servicio sigue reducido por los daños que dejó el choque fatal en el que murió Ernestina Pais
El ramal opera únicamente entre Delta y San Isidro R debido a los trabajos para reparar la catenaria dañada tras el choque fatal del viernes. No hay una fecha confirmada para restablecer el servicio completo.

El Tren de la Costa continúa este lunes con un servicio reducido entre las estaciones Delta y San Isidro R debido a las tareas de reparación que se realizan tras el choque fatal ocurrido el viernes por la noche, en el que murió la conductora Ernestina Pais, de 54 años.


La cuenta oficial del Tren Mitre informó que los trabajos en la zona del siniestro todavía continúan, por lo que el servicio aún no puede operar con normalidad.


Desde Trenes Argentinos confirmaron que el vehículo involucrado en el accidente fue retirado pocas horas después del impacto. Sin embargo, el choque provocó importantes daños en la catenaria, el sistema de cables aéreos que suministra energía eléctrica a las formaciones, cuya reparación aún demanda tareas en el lugar.


Por el momento, no existe una fecha confirmada para la restitución del servicio completo y los equipos técnicos continúan trabajando para reparar la infraestructura afectada.

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