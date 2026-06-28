Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli jurará el martes como jefe de Gabinete. La designación llega tras la renuncia de Manuel Adorni y marca una nueva etapa en la coordinación política del oficialismo.

Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros. La designación fue confirmada este domingo por el presidente Javier Milei, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión terminó de definirse durante una reunión en la Quinta de Olivos, donde el mandatario recibió a Santilli y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para ultimar los detalles de la transición.

Tras el encuentro, el Presidente oficializó el nombramiento a través de sus redes sociales con una fotografía junto a ambos funcionarios y el siguiente mensaje: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli y la Secretaria Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs."

Santilli prestará juramento el próximo martes a las 16 y tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación política del Gobierno y el impulso de la agenda legislativa del oficialismo.

Pocas horas después del anuncio, el futuro jefe de Gabinete agradeció públicamente al Presidente y a Karina Milei por la confianza depositada en él para asumir el cargo.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales", expresó a través de sus redes sociales.

Además, sostuvo que trabajará "en equipo" junto a un "gran gabinete" encabezado por Javier Milei, al que definió como una gestión con "una visión clara" y con "la determinación necesaria" para sacar "definitivamente" a la Argentina "del pozo en el que la dejaron".

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", concluyó.

Como parte de la nueva etapa política, Karina Milei convocó para el miércoles a las 9.30 a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada. El encuentro, previsto en el Salón Héroes de Malvinas, buscará reorganizar la agenda parlamentaria y definir el avance de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios.

Según se informó, Javier Milei no participará de esa reunión debido a que viajará a Paraguay para asistir al encuentro de mandatarios del Mercosur.