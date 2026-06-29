San Isidro renovó las canchas de tenis del Campo de Deportes Nº 6 y anunció nuevas obras deportivas

El Municipio presentó la remodelación integral de tres canchas de tenis en el predio del Bajo junto al CASI y anticipó nuevas obras para ampliar la oferta deportiva destinada a los vecinos.

El Municipio de San Isidro inauguró la remodelación de las tres canchas de tenis del Campo de Deportes Nº 6, ubicado en Roque Sáenz Peña 1214, en el Bajo de la ciudad. La presentación se realizó con un torneo mixto que reunió a más de 50 jugadores y marcó el inicio de una nueva etapa para el predio deportivo.

La intervención incluyó la renovación integral de las superficies de juego, el reciclado de los pisos, la pintura de las canchas, la instalación de un nuevo alambre perimetral y el recambio de las redes. Las obras forman parte de un proyecto conjunto entre el Municipio y el Club Atlético de San Isidro (CASI) para modernizar la infraestructura deportiva.

Durante la inauguración, el intendente Ramón Lanús explicó que la remodelación es parte de un plan más amplio para el complejo.

"Esta obra forma parte de un proyecto integral que estamos desarrollando junto al CASI para seguir mejorando este predio. Un proyecto que también contempla la incorporación de una cancha de pádel, una cancha de hockey de agua y un playón multideportes, ampliando las oportunidades para que más vecinos puedan acceder a distintas disciplinas", afirmó.

Un plan para ampliar la oferta deportiva

Desde la Subsecretaría de Deportes señalaron que las mejoras se enmarcan en una política destinada a fortalecer la infraestructura deportiva municipal y promover el deporte como una herramienta para impulsar hábitos saludables, generar espacios de encuentro y transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.

El jefe comunal también destacó el vínculo entre el Municipio y las instituciones locales para llevar adelante este tipo de iniciativas.

"Quiero destacar especialmente el trabajo conjunto con el CASI, una institución emblemática de nuestra ciudad. Cuando el Municipio y las instituciones trabajan en la misma dirección, logramos multiplicar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", expresó Lanús.