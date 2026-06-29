Aumentos de julio: suben las tarifas, el transporte, los alquileres y las prepagas

La actualización de precios alcanzará a los servicios públicos, el transporte, los alquileres y distintas prestaciones privadas. Estos son los nuevos valores que comenzarán a regir desde el 1° de julio.

El inicio de julio traerá un nuevo ajuste en distintos servicios y prestaciones que impactan directamente en el presupuesto de los hogares. Desde el 1° de julio entrarán en vigencia aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua, además de incrementos en el transporte público, los peajes, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los alquileres, las cuotas de medicina prepaga, los colegios privados y los servicios de telecomunicaciones.

Las actualizaciones acompañan la inflación del 2,1% registrada en mayo y volverán a influir sobre el índice de precios del próximo mes.

Tarifas de luz, gas y agua

Los nuevos cuadros tarifarios ya fueron aprobados por los organismos reguladores y comenzarán a reflejarse en las próximas facturas.

En electricidad, el ENRE autorizó una suba promedio del 1,5% para los usuarios de Edenor y Edesur.

En el servicio de gas natural, el ENARGAS aprobó un incremento promedio del 2,81% para los clientes de Metrogas y Naturgy.

Por su parte, AySA aplicará un aumento general del 3% en las boletas de agua corriente para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El transporte también aumenta

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá nuevos valores tanto en colectivos como en trenes y subtes.

En los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasará a costar $820,60.

En las líneas provinciales de Buenos Aires, el tramo inicial ascenderá a $1.059,28.

En tanto, el pasaje de subte para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada aumentará a $1.621.

Los servicios de Trenes Argentinos comenzarán a aplicar un esquema escalonado que implica un ajuste del 8,6% durante julio. Como resultado, el boleto mínimo para la primera sección quedará en $380,10.

Peajes y VTV

Quienes se movilicen en vehículo particular también enfrentarán nuevos incrementos.

Los peajes administrados por AUSA aumentarán un 4,1%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la tarifa pasará a $4.613,65 en horario normal y a $6.538,29 durante la hora pico.

Además, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un valor cercano a $97.000 para los automóviles particulares, tomando como referencia los valores establecidos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

Qué pasa con los alquileres

Las actualizaciones dependerán del tipo de contrato vigente.

Los contratos alcanzados por la anterior Ley de Alquileres tendrán un ajuste anual del 31,54%, de acuerdo con el Índice para Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central.

En los contratos firmados bajo el esquema desregulado, aquellos que actualizan por inflación registrarán aumentos trimestrales del 8,1% y semestrales del 16,7%.

Prepagas, colegios e internet

Los servicios privados también comenzarán julio con nuevos valores.

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos que oscilarán entre el 2,1% y el 2,9%, según el plan contratado.

Las cuotas de los colegios privados aumentarán un promedio del 5% en la Ciudad de Buenos Aires y del 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Por último, las empresas de internet, televisión por cable y telefonía aplicarán una actualización promedio del 2,5% en sus servicios.