El programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0” reunió a la comunidad educativa de Tigre Norte

Con la participación de estudiantes, docentes y familias, el Municipio desarrolló actividades recreativas y talleres en instituciones educativas para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecer la convivencia.

Estudiantes, docentes y familias de distintas instituciones educativas de Tigre Norte participaron de una nueva jornada del programa "Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0", una propuesta itinerante impulsada por el Municipio de Tigre para promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de fortalecer los vínculos basados en el respeto y la convivencia.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien acompañó el encuentro junto a integrantes del Jardín de Infantes N° 918, la Escuela Primaria N° 25, la Escuela Secundaria N° 14 y el CEA N° 711/01.

Durante la jornada se desarrollaron propuestas lúdicas, talleres didácticos y espacios de reflexión destinados a abordar diferentes ejes vinculados con los derechos de las infancias, los buenos tratos, el respeto y la convivencia entre pares.

Gisela Zamora destacó el objetivo de la iniciativa y señaló: "La propuesta busca generar espacios de reflexión sobre la importancia del respeto, el acompañamiento mutuo y la construcción de vínculos saludables. Compartimos la muestra de todo el trabajo realizado, que también refleja uno de los principales valores que promovemos desde el Municipio: la construcción de comunidad".

Las actividades se llevaron adelante en la Escuela Secundaria N° 14, la Escuela Primaria N° 25, el Jardín N° 918 y el CEA N° 711/01, donde estudiantes, docentes, directivos y familias compartieron una jornada de intercambio y aprendizaje promovida por el Gobierno local.