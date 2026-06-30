ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para julio

El incremento corresponde a la actualización por movilidad basada en la inflación de mayo medida por el INDEC. Además, continuará el bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

ANSES informó que desde julio las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,15%, en el marco de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo publicado por el INDEC.

Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas volverán a recibir un bono de $70.000. De esta manera, el ingreso total alcanzará los $481.989,33, compuesto por un haber mínimo actualizado de $411.989,33 más el refuerzo extraordinario.

Quienes perciban un haber superior al mínimo recibirán un bono proporcional hasta completar un ingreso total de $481.989,33.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total será de $399.591,46, integrado por un haber de $329.591,46 y el bono de $70.000.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a $358.392,53, conformados por un haber de $288.392,53 y el mismo bono extraordinario.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $148.049, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $482.062.

A su vez, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $74.033.

Desde ANSES indicaron que todos los pagos se efectuarán de acuerdo con el calendario habitual de prestaciones.