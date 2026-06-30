El paro docente en Buenos Aires une dos reclamos: seguridad en las escuelas y reapertura de paritarias

Los gremios SUTEBA y FEB llevan adelante una medida de fuerza de 24 horas para reclamar mayor protección ante las agresiones sufridas por docentes, la aplicación de los protocolos vigentes y una nueva convocatoria paritaria.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizan este martes un paro de 24 horas convocado por los gremios SUTEBA y FEB. La medida busca denunciar el aumento de los episodios de violencia dentro de las escuelas y reclamar la reapertura de la negociación paritaria para discutir una recomposición salarial.

Los sindicatos sostienen que las agresiones registradas en distintos establecimientos educativos reflejan una problemática que requiere respuestas urgentes por parte del Estado provincial. Además, exigen que se aplique el protocolo de prevención, resguardo y reparación ante situaciones de violencia en las escuelas.

Agresiones a docentes en distintos municipios

La secretaria general de SUTEBA, María Laura Torre, señaló que en los últimos días se registraron graves hechos de violencia en establecimientos educativos de Moreno, Mar del Plata y Tandil.

Según explicó, en la Escuela Primaria Nº 29 de Moreno fueron agredidas una directora y una docente. Una de las trabajadoras sufrió una fractura de tabique y debió recibir puntos de sutura en la cabeza.

También mencionó un episodio ocurrido en un jardín de infantes de Mar del Plata y otro caso en Tandil, donde un profesor terminó con la mandíbula fracturada tras una agresión dentro del aula.

La dirigente afirmó que estos episodios no representan hechos aislados sino una situación que, según sostuvo, viene creciendo en distintos distritos bonaerenses.

Reclaman que se aplique el protocolo contra la violencia

Desde los gremios remarcaron que la protesta busca que el Gobierno provincial implemente plenamente el protocolo destinado a prevenir y actuar frente a situaciones de violencia en las escuelas.

Torre sostuvo que antes de convocar al paro se agotaron las instancias de diálogo con las autoridades y explicó que la medida pretende visibilizar el problema y promover una respuesta institucional.

"El paro es la última herramienta que tenemos las organizaciones sindicales serias", expresó.

También afirmó que la protesta no está dirigida contra las familias ni los estudiantes.

"No es un paro para las familias ni para los padres. Es un paro para visibilizar una situación donde hay corresponsabilidad social", manifestó.

La dirigente agregó que el Gobierno provincial debe garantizar condiciones de trabajo seguras para los docentes y hacer cumplir las normas cuando se producen agresiones dentro de los establecimientos educativos.

La reapertura de paritarias también forma parte del reclamo

Además del pedido por mayor seguridad, los sindicatos reclaman una nueva convocatoria a la mesa paritaria para discutir los salarios del sector.

Según explicó Torre, en la última negociación, realizada hace menos de dos semanas, los gremios no recibieron una propuesta de aumento.

"No hubo una propuesta concreta", sostuvo.

La dirigente también cuestionó la falta de pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno nacional y aseguró que, si ese concepto volviera a abonarse, los docentes percibirían "más de 175 mil pesos por cargo".

Los gremios consideran que la actualización salarial y la mejora de las condiciones laborales forman parte del mismo reclamo que impulsó la medida de fuerza.

El paro afecta a la mayoría de las escuelas públicas

La medida convocada por SUTEBA y FEB tiene alcance en la mayoría de las escuelas públicas bonaerenses.

Desde las organizaciones sindicales insistieron en que el objetivo principal es que las autoridades provinciales adopten medidas para proteger a la comunidad educativa y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para docentes, alumnos y familias.

Torre concluyó que la Justicia también debe intervenir cuando se registran hechos de violencia y reiteró que el cumplimiento efectivo de los protocolos resulta indispensable para prevenir nuevas agresiones.