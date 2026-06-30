Los virus respiratorios siguen en aumento: cuál predomina hoy en Argentina

El último Boletín Epidemiológico Nacional indicó que la influenza A(H3N2) continúa siendo el virus respiratorio de mayor circulación en el país. También se registró un leve aumento del Virus Sincicial Respiratorio, mientras que el COVID-19 permanece en niveles bajos.

La influenza A(H3N2) continúa siendo el virus respiratorio con mayor circulación en Argentina, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 24. El informe también detectó un leve incremento del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) respecto de las semanas previas, mientras que el SARS-CoV-2 mantiene una circulación baja.

Aunque la presencia de virus respiratorios sigue en aumento, las autoridades sanitarias señalaron que los indicadores permanecen dentro de los valores habituales para esta época del año.

En cuanto a los cuadros más graves, la vigilancia centinela registró 167 nuevas internaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) durante la última semana analizada. De esta manera, el acumulado anual alcanzó las 3.081 hospitalizaciones.

El comportamiento de la influenza también mostró cambios entre los pacientes atendidos de forma ambulatoria. Durante las semanas epidemiológicas 23 y 24 se notificaron 149 casos confirmados, mientras que la positividad descendió al 41%, según los datos difundidos por el BEN.

La variante K continúa siendo la predominante

La vigilancia genómica realizada por el ANLIS Malbrán confirmó que el subclado K (J.2.4.1) continúa siendo la variante predominante de la influenza A en el país. Esta cepa representa el 95% de las muestras caracterizadas durante 2026.

En la última semana se incorporaron 24 nuevos casos de este subclado, que ya suma 269 detecciones en lo que va del año.

Las regiones Centro y Noroeste Argentino (NOA) siguen concentrando la mayor circulación de esta variante, con 199 casos acumulados: 100 corresponden a la región Centro y 99 al NOA, lo que representa 15 casos más que en el informe anterior.