Con espíritu mundialista, más de 100 vecinos participaron de una jornada especial de aquagym en Tigre

Los centros deportivos N°3 Manuel Belgrano y N°14 El Zorzal fueron sede de una propuesta recreativa inspirada en la Copa del Mundo, con clases especiales destinadas a promover la actividad física, la integración y los hábitos saludables.

Más de un centenar de vecinos participaron de una Masterclass Mundial de Aquagym organizada por el Municipio de Tigre en los polideportivos N°3 Manuel Belgrano, de Don Torcuato, y N°14 El Zorzal, de General Pacheco. La propuesta reunió a los asistentes en una jornada deportiva y recreativa inspirada en el espíritu de la Copa del Mundo.

Durante los encuentros, los profesores de los centros deportivos coordinaron clases especiales de aquagym con una temática mundialista, en un ambiente pensado para fomentar la participación, la integración y el disfrute de la actividad física.

La iniciativa convocó a vecinos de distintas edades y promovió la práctica de hábitos saludables a través de actividades acuáticas desarrolladas en ambos espacios deportivos del distrito.

Estas jornadas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno local para fortalecer la oferta deportiva y recreativa en los polideportivos municipales, que diariamente reciben a miles de vecinos y vecinas.

Quienes deseen conocer más sobre las propuestas deportivas del distrito pueden consultar las redes sociales de Deportes Tigre en Facebook o @Deportes.tigre en Instagram.