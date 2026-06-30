Murió Daniel Melingo: el músico tenía 68 años y preparaba el lanzamiento de un nuevo disco

El músico, poeta y actor Daniel Melingo falleció este martes a los 68 años mientras recibía cuidados paliativos por una enfermedad respiratoria. Su muerte sorprendió cuando ultimaba los detalles del lanzamiento oficial de “Tangos Bajos (Rework)”, previsto para septiembre.

El músico, poeta y actor Daniel Melingo murió este martes a los 68 años mientras permanecía bajo cuidados paliativos debido a una enfermedad respiratoria. La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico y llegó cuando el exintegrante de Los Abuelos de la Nada atravesaba una etapa de renovación creativa con un proyecto que todavía no había sido presentado oficialmente.

Su próximo lanzamiento era "Tangos Bajos (Rework)", una reedición que proponía un cruce entre el tango de raíz arrabalera y sonidos urbanos. El primer adelanto, "José el Cuchillero", se publicó en abril con la participación del cantante Malandro, integrante de Malajunta.

El trabajo también incluía un documental homónimo que reunía a distintas generaciones de la música argentina. Entre los artistas convocados figuraban Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pablo Lescano, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros.

La presentación oficial del álbum y del documental estaba prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, un evento que finalmente no podrá concretarse con la presencia de su creador.

Una trayectoria marcada por el rock, el tango y la experimentación

Daniel Melingo fue uno de los fundadores de Los Twist en 1982 junto a Pipo Cipolatti, aunque alcanzó una mayor proyección al integrar Los Abuelos de la Nada, una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Con el paso de los años desarrolló una carrera solista que lo convirtió en una de las voces más originales del tango contemporáneo, combinando elementos del rock, la poesía y la música ciudadana con un estilo propio.

Su trayectoria fue reconocida con tres Premios Gardel y un Premio Konex al Mérito, distinciones que consolidaron su lugar dentro de la música argentina.

También dejó una extensa carrera como actor

Además de la música, Melingo construyó una carrera en el cine interpretando personajes de perfil marginal, bohemio y enigmático.

Participó en más de veinte producciones cinematográficas, entre ellas "Una noche sin luna" (2014), dirigida por Germán Tejeira; "Lulú" (2014), de Luis Ortega; "Gilda, no me arrepiento de este amor" (2016), donde realizó una participación especial; y "El teorema de Mosner" (2020).

Con su muerte, la música argentina pierde a uno de sus artistas más singulares, cuya obra quedó marcada por la permanente búsqueda de nuevos lenguajes y la fusión entre distintos géneros.