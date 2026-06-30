San Isidro refuerza el Operativo Frío para asistir a personas en situación de calle durante el invierno

El Municipio de San Isidro mantiene en funcionamiento el Operativo Frío, un programa destinado a brindar asistencia integral a personas en situación de calle durante los meses de junio, julio y agosto. La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Social, funciona en el Espacio Papa Francisco y busca ofrecer una respuesta inmediata frente a las bajas temperaturas.
El dispositivo no se limita a brindar un lugar donde pasar la noche. Las personas que ingresan reciben cena caliente, desayuno, abrigo, elementos de higiene y un espacio de resguardo, además de un acompañamiento personalizado a cargo de equipos técnicos, operadores de calle y operadores nocturnos.
Según informó el Municipio, durante el invierno de 2025 el programa asistió a 249 personas y permitió que 42 dejaran definitivamente la situación de calle mediante procesos de revinculación familiar, inserción laboral o acceso a alquileres comunitarios.
Para garantizar el cuidado y la organización del refugio, el ingreso se realiza exclusivamente mediante traslados en camionetas municipales acompañadas por personal especializado.
Los puntos de encuentro establecidos para el traslado diario son:
- Plaza Mitre, frente a la Catedral de San Isidro.
- Rotonda de Acassuso, en sentido hacia San Isidro.
- Hospital de Boulogne, en Avelino Rolón 1200.
- Estación Villa Adelina, en la intersección de Avenida de Mayo y Doctor Raúl Scalabrini Ortiz.
Por otra parte, quienes necesiten orientación durante el día pueden acercarse al Programa de Acompañamiento que funciona en Don Bosco 411, los lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 14, o al Campo de Deportes Nº 9, los jueves de 10 a 12.
Cómo colaborar con el Operativo Frío
El Municipio convocó a los vecinos a participar activamente del programa. Quienes detecten a una persona durmiendo en la vía pública o expuesta a las bajas temperaturas pueden enviar la ubicación o la información correspondiente por WhatsApp al 11 3182-7191, para que los equipos municipales intervengan.
Además, cuando se detecta la presencia de niños, niñas o adolescentes en situación de calle, el Operativo Frío activa de manera inmediata un protocolo de protección en conjunto con el Servicio Local de Niñez.