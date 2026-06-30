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San Isidro

San Isidro refuerza el Operativo Frío para asistir a personas en situación de calle durante el invierno

Operativo Frío en San Isidro: asistencia integral y un llamado a la colaboración de los vecinos
Durante junio, julio y agosto, el Municipio brinda refugio, alimentación y acompañamiento social a personas en situación de calle. Además, habilitó una línea de WhatsApp para que los vecinos informen casos que requieran asistencia.

El Municipio de San Isidro mantiene en funcionamiento el Operativo Frío, un programa destinado a brindar asistencia integral a personas en situación de calle durante los meses de junio, julio y agosto. La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Desarrollo Social, funciona en el Espacio Papa Francisco y busca ofrecer una respuesta inmediata frente a las bajas temperaturas.


El dispositivo no se limita a brindar un lugar donde pasar la noche. Las personas que ingresan reciben cena caliente, desayuno, abrigo, elementos de higiene y un espacio de resguardo, además de un acompañamiento personalizado a cargo de equipos técnicos, operadores de calle y operadores nocturnos.


Según informó el Municipio, durante el invierno de 2025 el programa asistió a 249 personas y permitió que 42 dejaran definitivamente la situación de calle mediante procesos de revinculación familiar, inserción laboral o acceso a alquileres comunitarios.


Para garantizar el cuidado y la organización del refugio, el ingreso se realiza exclusivamente mediante traslados en camionetas municipales acompañadas por personal especializado.


Los puntos de encuentro establecidos para el traslado diario son:



  • Plaza Mitre, frente a la Catedral de San Isidro.

  • Rotonda de Acassuso, en sentido hacia San Isidro.

  • Hospital de Boulogne, en Avelino Rolón 1200.

  • Estación Villa Adelina, en la intersección de Avenida de Mayo y Doctor Raúl Scalabrini Ortiz.


Por otra parte, quienes necesiten orientación durante el día pueden acercarse al Programa de Acompañamiento que funciona en Don Bosco 411, los lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 14, o al Campo de Deportes Nº 9, los jueves de 10 a 12.


Cómo colaborar con el Operativo Frío


El Municipio convocó a los vecinos a participar activamente del programa. Quienes detecten a una persona durmiendo en la vía pública o expuesta a las bajas temperaturas pueden enviar la ubicación o la información correspondiente por WhatsApp al 11 3182-7191, para que los equipos municipales intervengan.


Además, cuando se detecta la presencia de niños, niñas o adolescentes en situación de calle, el Operativo Frío activa de manera inmediata un protocolo de protección en conjunto con el Servicio Local de Niñez.

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