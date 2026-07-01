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Edictos

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Gustavo Alejandro Embon, DNI 23.195.541 con domicilio en Av del Golf 610, sector lago 2 Bº, Sendero- Nordelta- Tigre- Buenos Aires. Cede a favor de Tomas Embon, DNI 46501825 con domicilio legal en Av del golf 610, sector lago 2Bº, Sendero- Nordelta- Tigre- Buenos Aires el fondo de comercio comidas para llevar sito en Av Hipólito Yrigoyen 1697, El Talar, General Pacheco provincia de Buenos Aires identificado con los datos catastrales CIRC: II SEC: C; MANZANA: 139; Parcela: 7b; Zona: C2B; Partida de contribución territorial: 057-78967.
El comercio se encuentra habilitado por la municipalidad de Tigre, mediante certificado de habilitación Nº 00062143 de la fecha de 24 de Abril del 2026, expediente municipal 4112-37029/25 conforme resolución Nº 1000.

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