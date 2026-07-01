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Policiales / Tigre

Tigre: detuvieron a un hombre que caminaba armado tras el alerta de un vecino

Detuvieron en Tigre a un hombre que portaba un arma réplicaDetuvieron en Tigre a un hombre que portaba un arma réplica
Un llamado de un vecino activó el protocolo del Centro de Operaciones Tigre (COT) durante la madrugada. El sospechoso fue interceptado junto a efectivos de la Policía Bonaerense y, tras la requisa, comprobaron que llevaba una pistola réplica.

Un llamado de un vecino permitió que un operativo conjunto del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires terminara con la detención de un hombre que portaba un arma réplica en el centro de la ciudad. El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.


El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando un vecino se comunicó con la central de monitoreo para advertir sobre la presencia de un hombre que caminaba por la vía pública con una actitud sospechosa y que, presuntamente, llevaba un arma.


A partir del alerta, desde el sistema de monitoreo se desplegó un operativo para localizar al individuo. Minutos después, agentes del COT junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron interceptarlo en la intersección de las calles Pirovano y Liniers, en Tigre centro.


Durante la requisa, el personal constató que el hombre tenía entre sus pertenencias una pistola que resultó ser una réplica. Tras reducirlo, fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones de rigor.


 

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