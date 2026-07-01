El HCD de San Isidro suspendió la sesión por falta de quórum durante el tratamiento de un proyecto de endeudamiento

Los bloques del Frente Renovador y Fuerza Patria decidieron no dar quórum en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro al sostener que el proyecto del Ejecutivo para autorizar un endeudamiento destinado a obras públicas aún no cuenta con información suficiente sobre el destino de los fondos y las condiciones del financiamiento.

La sesión prevista para este miércoles en el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro no pudo realizarse luego de que los bloques del Frente Renovador y Fuerza Patria resolvieran no dar quórum. Ambos espacios sostuvieron que el proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo para autorizar un endeudamiento destinado a financiar obras públicas todavía no reúne la información necesaria para ser tratado.

Según explicaron, antes del debate solicitaron precisiones sobre el destino de los fondos, el detalle de las obras previstas, sus presupuestos, los cronogramas de ejecución y las condiciones financieras del eventual préstamo. Afirmaron que esos requerimientos no fueron incorporados al expediente y, por ese motivo, entendieron que no estaban dadas las condiciones para avanzar con la discusión.

El presidente del bloque Frente Renovador, Federico Meca, sostuvo: "Nuestra decisión de no dar quórum fue un acto de responsabilidad. El Departamento Ejecutivo no respondió los pedidos de información que habíamos realizado y creemos que un proyecto de estas características debe tratarse con todos los datos sobre la mesa."

La concejala Estefanía Rivadulla agregó: "Los vecinos tienen derecho a conocer qué obras se proyectan, cuánto demandarán y cuáles serán las condiciones del financiamiento antes de autorizar un endeudamiento de esta magnitud."

Por su parte, el concejal Diego Montivero afirmó: "No nos negamos a discutir obras ni inversiones. Lo que planteamos es la necesidad de contar con información suficiente para analizar el proyecto con responsabilidad."

Desde Fuerza Patria, el presidente del bloque, Marcos Díaz, consideró que este tipo de iniciativas requiere un amplio intercambio de información entre el Ejecutivo y el Concejo. "Entendemos que un proyecto de esta importancia requiere el mayor nivel de transparencia y diálogo posible entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante", expresó.

En tanto, la concejala Virginia Franco señaló que también resulta necesario conocer las condiciones financieras del endeudamiento y el impacto que podría tener sobre las cuentas municipales.

Los bloques indicaron que mantienen la disposición para debatir el proyecto una vez que el Ejecutivo incorpore la información solicitada, con el objetivo de evaluar en detalle el alcance de las obras previstas y las características del financiamiento.

Finalmente, Estefanía Rivadulla remarcó que distintos bloques de la oposición coincidieron en que una decisión de este tipo requiere mayores precisiones debido al impacto que puede tener sobre las finanzas del Municipio.