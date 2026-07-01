Ramal Tigre: el servicio de la línea Mitre estará interrumpido del 9 al 12 de julio por obras en las vías

El corte total permitirá ejecutar trabajos que no pueden realizarse durante las interrupciones nocturnas habituales. Además del recambio de vías, habrá intervenciones en pasos a nivel y estaciones de Vicente López, San Isidro y Núñez.

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá completamente interrumpido entre el miércoles 9 y el sábado 12 de julio debido a una nueva etapa de las obras de renovación integral de la infraestructura ferroviaria. Durante ese período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras bonaerenses.

La suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos que requieren una ventana de intervención continua de cuatro días, ya que no pueden realizarse durante los habituales cortes nocturnos. Entre las tareas previstas se encuentra la instalación del primero de los nuevos aparatos de vía contemplados en la obra, una intervención considerada clave para mejorar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio.

Los trabajos también incluirán la renovación de vías en sectores de Vicente López y Núñez, la intervención del enlace ferroviario de San Isidro y la restauración del paso a nivel Belgrano, ubicado en ese mismo distrito.

Según se informó, durante esos cuatro días se renovarán las vías entre los pasos a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, además del tramo comprendido entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en Núñez.

Las tareas forman parte del plan de renovación impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria y buscan concentrar los trabajos en sectores de difícil acceso para reducir futuras interrupciones del servicio.

Hasta el momento, el avance de la obra incluye la renovación integral de 32 kilómetros de vías, la intervención de 13 cuadros de estación, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

Una infraestructura con más de cuatro décadas

Desde el área ferroviaria indicaron que la renovación del ramal es considerada prioritaria debido a que los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un importante nivel de deterioro.

Como consecuencia de ese estado, existen sectores donde las formaciones deben circular con velocidad reducida, situación que provoca demoras y cancelaciones.

El proyecto integral contempla la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel, 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y trabajos sobre 65 puentes o alcantarillas.