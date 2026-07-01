Hospital Houssay incorporó un ecógrafo de última generación para mejorar los diagnósticos en Vicente López

El Hospital Municipal Houssay incorporó un ecógrafo con tecnología de alta definición e Inteligencia Artificial que permitirá realizar estudios con mayor precisión y rapidez. La inversión forma parte del plan de modernización del sistema de salud de Vicente López.

El Hospital Municipal Houssay incorporó un nuevo ecógrafo de última generación para fortalecer el servicio de Diagnóstico por Imágenes, una inversión que permitirá realizar estudios con mayor rapidez y precisión gracias a herramientas de Inteligencia Artificial y tecnología de alta definición.

El nuevo equipamiento mejora el procesamiento de datos y la calidad de las imágenes obtenidas durante los estudios, facilitando diagnósticos más precisos para los profesionales y reduciendo los tiempos de atención de los pacientes. La incorporación forma parte del proceso de modernización que lleva adelante el sistema de salud de Vicente López.

La intendenta Soledad Martínez destacó la importancia de continuar destinando recursos al sistema sanitario municipal y afirmó: "El servicio de Diagnóstico por Imágenes es uno de los más demandados por los vecinos, con más de 2.400 personas que se realizan estudios cada mes. Incorporamos un nuevo ecógrafo, más moderno y de mejor calidad, que permite a los médicos realizar estudios más precisos y contar con más información para cada diagnóstico. Seguimos invirtiendo recursos municipales para atender de manera exclusiva a cada vecino de Vicente López en nuestro querido Hospital Houssay".

Más equipamiento para el Hospital Houssay

La incorporación del ecógrafo se suma a otras inversiones recientes realizadas en el hospital. Entre ellas, la llegada de tres electrocardiógrafos para la guardia, destinados a registrar en tiempo real la actividad eléctrica del corazón y facilitar diagnósticos rápidos ante posibles alteraciones cardíacas.

También fueron incorporados dos monitores multiparamétricos para el área de internación del primer piso, que permiten controlar de manera permanente la evolución clínica de los pacientes mediante el seguimiento de sus signos vitales.

Además, el Municipio informó que durante agosto se sumará un nuevo equipo de rayos X, con el objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica del centro de salud.

Un plan de modernización del sistema de salud

La adquisición del nuevo ecógrafo forma parte del plan de fortalecimiento de la salud pública que impulsa Vicente López, el cual incluyó en los últimos años la renovación de guardias y salas de internación, la puesta en funcionamiento del Instituto de Cardiología, la apertura de la guardia del Hospital Houssay para los vecinos del oeste del distrito y el avance de las obras del nuevo laboratorio de bacteriología.

Según informó el Municipio, ese laboratorio permitirá procesar estudios dentro del propio hospital y reducir los tiempos de diagnóstico. Con estas inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología, la comuna busca continuar modernizando el sistema de salud destinado exclusivamente a los vecinos del distrito.