Hospitales de Tigre fueron reconocidos por la UBA como espacios para formar médicos especialistas

La Universidad de Buenos Aires incorporó al HDI Valentín Nores y al Hospital Cardiovascular Dr. Genaro Serantes a su red de hospitales asociados. La distinción permitirá recibir médicos residentes en distintas especialidades y fortalecer la formación profesional dentro del sistema de salud municipal.

Dos hospitales públicos del Municipio de Tigre fueron incorporados a la red de hospitales asociados de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un reconocimiento que los habilita como espacios de formación para médicos especialistas y consolida su rol dentro del sistema sanitario local.

Se trata del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Valentín Nores y del Hospital Cardiovascular Dr. Genaro Serantes, que desde el próximo año recibirán profesionales para realizar residencias en las especialidades de Cardiología, Clínica Médica y Terapia Intensiva.

Durante una recorrida por ambos establecimientos, el intendente Julio Zamora, acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, valoró la distinción otorgada por la casa de estudios.

"Es una noticia que refleja todo el trabajo que hemos realizado en estos años, tareas que han fortalecido el sistema de salud local. El hecho de que la UBA haya nominado a instituciones de nuestra comunidad, como lo son el oftalmológico, materno infantil, el Nores y el de Hemodinamia, habla de la importante infraestructura que tenemos en el territorio", expresó el jefe comunal.

La acreditación otorgada por la UBA certifica que ambos hospitales reúnen las condiciones académicas necesarias para desempeñarse como centros formadores de profesionales, permitiendo que médicos en etapa de especialización desarrollen allí sus residencias.

Más infraestructura para ampliar la atención

En el HDI Valentín Nores, ubicado sobre Maipú 257, en Tigre centro, el Municipio avanza con una ampliación de las instalaciones. La obra contempla la construcción de 16 nuevos consultorios externos, una sala de odontología y un quirófano destinado a cirugías maxilofaciales.

Durante la visita, las autoridades municipales supervisaron el avance de estos trabajos, que buscan ampliar la capacidad de atención del establecimiento.

"Los hospitales fueron reconocidos como espacios formadores de futuros médicos en varias especialidades. También recorrimos los 16 nuevos consultorios que ampliarán la atención y habilitarán más camas de internación. El sistema de salud municipal crece en calidad, con el compromiso del intendente pronto contaremos también con un hospital de alta complejidad para adultos mayores", señaló Gisela Zamora.

El Hospital Cardiovascular ya superó las 35.000 consultas

El Hospital Cardiovascular Dr. Genaro Serantes, inaugurado en septiembre de 2025 y ubicado en Dr. Casaretto 849, también en Tigre centro, ya registra más de 35.000 consultas desde su apertura.

Según informó el Municipio, el establecimiento atendió 250 pacientes coronarios en estado crítico y dispone de guardia permanente las 24 horas, camas de alta complejidad y quirófanos de última generación, infraestructura que ahora también servirá para la formación de nuevos especialistas.