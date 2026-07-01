Crisis ferroviaria: Victoria Villarruel recibió a Sobrero y pidió no ideologizar el debate sobre los trenes

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el interbloque peronista del Senado mantuvieron reuniones por separado con el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, quien expuso un informe sobre el deterioro del sistema, el aumento de los descarrilamientos y las denuncias por desfinanciamiento del servicio.

La preocupación por el estado del sistema ferroviario llegó al Senado, donde el dirigente de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, mantuvo reuniones por separado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el interbloque peronista para presentar un diagnóstico sobre la situación del transporte ferroviario de pasajeros y advertir sobre el deterioro de la infraestructura.

Tras el encuentro, Villarruel sostuvo que el debate sobre los ferrocarriles debe quedar al margen de las diferencias partidarias. La vicepresidenta afirmó que "no deben haber diferencias ideológicas por encima de los intereses del país" y remarcó que se trata de un sector estratégico para la productividad, la logística y la integración territorial.

Además, señaló que "teniendo en cuenta que es un sector que afecta la productividad y la logística de nuestro país, que en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos, y que la conexión de poblaciones hace a la construcción de soberanía nacional, las diferencias ideológicas no las pone por sobre los intereses de nuestro país".

En la misma línea, agregó: "Es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que demandan un Estado eficiente de la red ferroviaria".

El peronismo cuestionó el desfinanciamiento del sistema

Por su parte, el interbloque de senadores encabezado por José Mayans expresó su preocupación por la situación del servicio ferroviario y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del sistema.

Desde ese espacio afirmaron que "desde los gremios denuncian que el gobierno está avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes".

Asimismo, manifestaron: "Desde nuestro bloque reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de transporte público que ofrezca un servicio de calidad y rechazamos cualquier intento privatizador".

Sobrero advirtió sobre el aumento de los descarrilamientos

Antes de las reuniones en el Senado, Sobrero había alertado sobre el estado operativo del sistema ferroviario y aseguró que la posibilidad de un accidente grave continúa creciendo.

"El riesgo de chocar es cada vez más grande" sostuvo el dirigente sindical, quien agregó: "Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Javier Milei".

También cuestionó la política ferroviaria del Gobierno al afirmar: "El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores".

Según datos difundidos por la Unión Ferroviaria, durante el primer cuatrimestre del año se registraron 101 descarrilamientos en el Tren Sarmiento, un incremento del 30% respecto del mismo período de 2025.

A ese panorama se suma una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, de acuerdo con lo informado por el gremio, señala que los accidentes ferroviarios aumentaron un 72% desde 2023, mientras que los descarrilamientos crecieron un 150% en la línea San Martín.

Buscará reunirse con Patricia Bullrich

Tras los encuentros en el Senado, Sobrero anunció que solicitará una audiencia con la presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para entregarle un informe técnico sobre la situación del sistema ferroviario.

"La conozco desde hace 40 años, nos hemos peleado mucho, pero me voy a sentar con ella, le voy a llevar un informe técnico y le voy a decir 'este es el problema y esta es la salida que ofrecemos'", expresó el dirigente sindical.