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Tigre

Julio Zamora afirmó que Tigre ejecutó más de 40 obras de infraestructura escolar en el primer semestre

Tigre avanza con la ampliación de dos escuelas en Rincón de Milberg y sumará 500 vacantesTigre avanza con la ampliación de dos escuelas en Rincón de Milberg y sumará 500 vacantes
Las obras se desarrollan en la Escuela Primaria N° 27 y la Escuela Secundaria N° 50 de Rincón de Milberg. El proyecto contempla nuevas aulas, la remodelación de sectores clave y mejoras que buscan ampliar la capacidad de ambos establecimientos.

Las obras se desarrollan en la Escuela Primaria N° 27 y la Escuela Secundaria N° 50 de Rincón de Milberg. El proyecto contempla nuevas aulas, la remodelación de sectores clave y mejoras que buscan ampliar la capacidad de ambos establecimientos.


El Municipio de Tigre continúa con la ampliación de la Escuela Primaria N° 27 y la Escuela Secundaria N° 50, en Rincón de Milberg, una obra que permitirá incorporar alrededor de 500 nuevas vacantes y mejorar las condiciones de funcionamiento de ambos establecimientos educativos.


Durante una recorrida por los trabajos, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, supervisaron el avance de la primera etapa del proyecto, que busca brindar mayor autonomía a las dos instituciones y responder al crecimiento de la demanda educativa en la localidad.


En la Escuela Primaria N° 27, las tareas comprenden la remodelación del comedor-cocina, la construcción de baños para docentes y dependencias administrativas. En tanto, en la Escuela Secundaria N° 50 se levantan cuatro nuevas aulas que permitirán ampliar la capacidad del establecimiento.


Durante la visita, Julio Zamora destacó el alcance de las inversiones que el Municipio viene realizando en infraestructura escolar y señaló: "Durante el primer semestre realizamos más de 40 obras de infraestructura escolar. Tenemos un trabajo profundo en materia de educación y eso habla de un Municipio que está presente: es algo que es continuo que requiere permanencia y presencia por parte de la comuna. Siempre hay algo para hacer en las escuelas y siempre hay algo para poder modificar. Tomamos el compromiso con la comunidad educativa y en base a eso trabajamos".


Por su parte, Gisela Zamora sostuvo: "Supervisamos la obra que tiene como objetivo continuar mejorando la calidad educativa para docentes y alumnos. Esta obra responde las exigencias de la comunidad y en ese contexto seguimos recorriendo y apoyando la educación pública que debe ser un servicio de excelencia para los vecinos y vecinas".


La ampliación de ambos establecimientos forma parte del plan de infraestructura escolar que desarrolla el Municipio durante este año, con intervenciones destinadas a mejorar los espacios educativos y acompañar el crecimiento de la matrícula.

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