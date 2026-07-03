Monotributo: ya estiman cuánto habría que pagar desde julio y qué cambiaría en cada categoría

La actualización semestral del régimen simplificado se definirá una vez que el INDEC publique la inflación de junio. Las estimaciones privadas anticipan un incremento cercano al 14,3%, que impactaría tanto en las cuotas mensuales como en los límites de facturación de cada categoría.

La actualización del Monotributo que prepara la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya genera expectativa entre millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes. Aunque los valores definitivos todavía no fueron oficializados, las estimaciones privadas indican que las cuotas mensuales aumentarían alrededor de un 14,3% desde julio, en línea con la inflación acumulada durante el último semestre.

El organismo realizará la actualización una vez que el INDEC publique el índice de inflación correspondiente a junio, previsto para mediados de julio. Recién entonces se conocerán los montos oficiales y la fecha exacta desde la cual comenzarán a regir las nuevas escalas.

Cómo quedarían las cuotas del Monotributo

Si se confirma el ajuste proyectado por especialistas tributarios y consultoras privadas, los importes mensuales serían los siguientes:



Categoría A: $42.386,74.

$42.386,74.

Categoría B: $48.250,78.

$48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

$56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

$72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

$102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

$129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

$197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

$447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

$824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

$999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.



Las categorías A y B continúan reuniendo la mayor cantidad de monotributistas, por lo que el ajuste tendría un impacto directo sobre buena parte de los pequeños contribuyentes del país.

También aumentarían los topes de facturación

La actualización semestral no solo modifica el valor de las cuotas. También eleva los ingresos máximos permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado, con el objetivo de que la inflación no obligue a los contribuyentes a pasar al régimen general únicamente por el incremento nominal de su facturación.

Según las proyecciones disponibles, los nuevos límites anuales serían:



Categoría A: cerca de $12 millones .

cerca de .

Categoría B: alrededor de $17,6 millones .

alrededor de .

Categoría C: aproximadamente $24,7 millones .

aproximadamente .

Categoría H: unos $82,1 millones .

unos .

Categoría J: cerca de $105,3 millones .

cerca de .

Categoría K: alrededor de $127 millones.



Los valores oficiales se conocerán cuando ARCA publique la actualización correspondiente al segundo semestre.

El Monotributo también quedó bajo la lupa del FMI

Mientras se espera la definición de las nuevas escalas, el régimen simplificado volvió a instalarse en el debate tributario luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara revisar su funcionamiento en el marco de una eventual reforma impositiva.

El organismo planteó la conveniencia de acercar gradualmente el esquema del Monotributo al régimen general, al considerar que existen diferencias significativas en la carga tributaria que enfrentan ambos sistemas.