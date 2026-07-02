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Tigre

Docentes se movilizaron frente a la Municipalidad de Tigre para exigir mejoras en las escuelas

Docentes se movilizaron frente a la Municipalidad de Tigre para exigir mejoras en las escuelas
SUTEBA Tigre realizó una movilización frente a la Municipalidad de Tigre para reclamar respuestas por el estado de la infraestructura escolar. Denunciaron la presencia de roedores, aulas con bajas temperaturas y la falta de soluciones a los planteos presentados ante el Consejo Escolar.

Docentes de SUTEBA Tigre realizaron este jueves una movilización frente a la Municipalidad de Tigre y llevaron adelante un corte sobre la avenida Cazón para reclamar soluciones a los problemas de infraestructura escolar que, según denunciaron, afectan a distintos establecimientos educativos del distrito.


La protesta comenzó alrededor de las 10 de la mañana frente al Palacio Municipal y provocó una interrupción del tránsito en una de las principales arterias del centro de Tigre. Durante la jornada, los manifestantes reclamaron respuestas por las condiciones en las que se desarrollan las clases y señalaron la presencia de roedores, las bajas temperaturas dentro de las escuelas y otras deficiencias edilicias.


Desde el sindicato explicaron que la movilización fue definida luego de que, la semana pasada, presentaran sus reclamos ante el Consejo Escolar de Tigre. Según afirmaron, no obtuvieron respuestas y tampoco fueron recibidos por las autoridades.


En la convocatoria difundida antes de la protesta, el gremio expresó: "La semana pasada presentamos nuestros reclamos en el Consejo Escolar y, lejos de recibir respuestas, ni siquiera fuimos recibidos."


Además, sostuvieron que la decisión de volver a movilizarse tuvo como objetivo "exigir respuestas concretas a las demandas de las y los trabajadores y de la escuela pública a la fuerza política que dirige el Consejo Escolar y el Municipio de Tigre".


El reclamo estuvo centrado en la necesidad de realizar obras y garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases, en un contexto de bajas temperaturas. Entre los planteos mencionaron problemas edilicios y la presencia de roedores en algunos establecimientos, situaciones que consideran afectan tanto a estudiantes como a trabajadores de la educación.

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