Vicente López abrió la convocatoria para participar de ExpoArt Carapachay 2026

La convocatoria está dirigida a artistas que vivan, trabajen o estudien en Vicente López. La edición 2026 tendrá como eje “Habitando lo cotidiano” y recibirá obras hasta el 31 de agosto.

Los artistas que vivan, trabajen o estudien en Vicente López ya pueden inscribirse para participar de la tercera edición de ExpoArt Carapachay, una muestra que reunirá producciones de distintas disciplinas y que este año tendrá como temática "Habitando lo cotidiano".

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y está destinada a quienes deseen presentar hasta dos obras visuales. La propuesta invita a reflexionar sobre aquellas escenas que forman parte de la vida diaria y que muchas veces pasan inadvertidas, como la vida en las veredas, los recorridos habituales, los espacios compartidos, los vínculos entre vecinos, los comercios de barrio, las plazas, las rutinas y los pequeños momentos que construyen comunidad.

Los participantes podrán inscribirse con trabajos de pintura, dibujo, grabado, collage, ilustración, fotografía, arte textil, escultura, arte digital impreso y técnicas mixtas.

Las obras recibidas serán evaluadas por un comité de selección integrado por referentes de la cultura de Vicente López, que definirá cuáles integrarán la exposición.

La tercera edición de ExpoArt Carapachay se realizará el 19 de septiembre, de 16 a 19 horas, en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Lope de Vega 5501, en Carapachay.

Además de exhibir sus trabajos, los artistas seleccionados competirán por premios consistentes en créditos para la compra de materiales artísticos.

La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por el Municipio y permanecerá disponible hasta el 31 de agosto.