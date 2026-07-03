Con una peregrinación, Tigre renovó su compromiso con los jóvenes en recuperación de consumos problemáticos

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Julio Zamora y Gisela Zamora participaron de una peregrinación organizada por la Casa de Jóvenes “Levántate y Camina”, que reunió a jóvenes en recuperación, familias, vecinos e instituciones de Ricardo Rojas.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de una peregrinación organizada por la Casa de Jóvenes "Levántate y Camina" de Ricardo Rojas, junto a jóvenes que transitan un proceso de recuperación, sus familias, vecinos y representantes de distintas instituciones.

La actividad tuvo como objetivo visibilizar el acompañamiento a quienes enfrentan consumos problemáticos y fortalecer el mensaje de que la recuperación es posible mediante el trabajo conjunto entre la comunidad, las familias y las organizaciones que brindan contención.

Gisela Zamora destacó el sentido de la jornada y sostuvo: "Fue una jornada para sembrar esperanza en los corazones de quienes hoy atraviesan una situación difícil por el consumo problemático, pero también en las madres y las familias que sufren esta realidad. Queremos decirles que sí se puede. Los jóvenes que hoy caminaron con nosotros, como decía el Padre Jaime, son la muestra de que es posible salir adelante. Nos demuestran que, con amor y con una comunidad que los abraza, hay un camino diferente".

La secretaria también remarcó el trabajo articulado que se desarrolla en el distrito frente a esta problemática. "En Tigre existe un trabajo en red muy importante entre las iglesias, los operadores barriales, el Municipio y el sistema de salud, que permite acompañar a muchos chicos y jóvenes que atraviesan esta problemática para que puedan construir un futuro distinto, lejos de las adicciones".

Un recorrido por las instituciones de Ricardo Rojas

La peregrinación atravesó distintos puntos de Ricardo Rojas, donde los participantes realizaron gestos simbólicos en la Escuela San Pedro Claver, tanto en el nivel primario como secundario, el CEC y Jardín Casa del Niño Amanecer, la Capilla San Agustín y la Parroquia San Juan Bautista.

La propuesta reunió a jóvenes que actualmente realizan su proceso de rehabilitación en la institución junto con sus familias, autoridades municipales y miembros de la comunidad.

La actividad concluyó con una misa en la que se renovó el compromiso de continuar acompañando a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y de fortalecer una comunidad basada en el cuidado, la contención y la esperanza.