Aumentaron las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción en julio y agosto de 2026

La actualización de la Unidad Fija (UF) elevó el costo de todas las infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires para el bimestre julio-agosto. Las sanciones más graves ya alcanzan los $2.271.000.

Los conductores que circulen por la Provincia de Buenos Aires deberán afrontar multas más altas durante el bimestre julio-agosto de 2026. La actualización responde al nuevo valor de la Unidad Fija (UF), que pasó a costar $2.271, un incremento del 2,5% respecto del período anterior.

La Unidad Fija, que equivale al precio de un litro de nafta premium en una estación del Automóvil Club Argentino (ACA), es el parámetro utilizado para calcular las sanciones previstas en la Ley de Tránsito bonaerense. Su actualización bimestral hace que el valor de las multas varíe de acuerdo con la evolución del precio del combustible.

Cuánto cuestan las multas en la Provincia de Buenos Aires



Conducir sin seguro: entre $113.550 y $227.100.

entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento: entre $113.550 y $227.100.

entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente: entre $113.550 y $227.100.

entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular al volante: entre $227.100 y $454.200.

entre $227.100 y $454.200.

Cruzar un semáforo en rojo: entre $227.100 y $1.135.500.

entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria: entre $227.100 y $1.135.500.

entre $227.100 y $1.135.500.

No usar cinturón de seguridad o casco: entre $227.100 y $1.135.500.

entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000.

entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con alcoholemia positiva o bajo efectos de estupefacientes: entre $454.200 y $2.271.000.

entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina: entre $454.200 y $2.271.000.

entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV): entre $681.300 y $2.271.000.



Las multas por infracciones de tránsito en territorio bonaerense prescriben a los cinco años.

Cómo consultar si un vehículo tiene multas

Los conductores pueden verificar si registran infracciones en la Provincia de Buenos Aires mediante el sistema oficial de consulta, utilizando alguno de estos datos:



DNI del conductor.



Patente del vehículo.



Cómo funciona el sistema de scoring

El sistema de scoring asigna 20 puntos a cada licencia de conducir. Cada infracción resta una determinada cantidad de puntos según su gravedad.

Si el conductor pierde la totalidad del puntaje, la licencia queda inhabilitada por 60 días. En caso de reincidir tras recuperar los puntos, la suspensión se extiende a 120 días, incrementándose en las siguientes oportunidades.

Descuento de puntos por infracción

4 puntos



Circular sin VTV.



Circular sin cinturón de seguridad.



5 puntos



Conducir con la licencia vencida.



Circular sin casco.



No respetar los semáforos.



Exceder el límite de velocidad hasta un 30%.



10 puntos



Conducir con impedimentos físicos o psíquicos.



Conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos.



Superar en más del 30% el límite de velocidad permitido.



20 puntos