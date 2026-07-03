San Isidro celebrará el Día de la Independencia con shows, talleres y actividades gratuitas en Villa Adelina

El Municipio de San Isidro realizará una jornada abierta en el Parque Público del Golf con espectáculos folclóricos, talleres, feria de emprendedores, gastronomía y juegos tradicionales para conmemorar el Día de la Independencia.

San Isidro celebrará el próximo 9 de Julio con una jornada gratuita destinada a toda la familia en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, danzas folclóricas, talleres participativos, juegos tradicionales y una feria de emprendedores.

La propuesta organizada por el Municipio de San Isidro se desarrollará de 12 a 15 horas en el predio ubicado en Luis María Drago 299. La actividad será con entrada libre y gratuita y, en caso de lluvia, quedará suspendida.

El intendente Ramón Lanús invitó a participar de la celebración y expresó: "Los convocamos a celebrar en comunidad, profundizar en nuestra argentinidad, tradiciones y valores, y reflexionar sobre el inmenso legado de aquellos próceres que en tiempos tan complejos nos mostraron un camino de libertad y compromiso con una Patria para todos, sin ningún tipo de distinciones".

A las 13 horas se realizará la interpretación del Himno Nacional Argentino, que estará a cargo del Ensamble de Cellos de la Orquesta Escuela de Boulogne, dirigido por Ariel Hagman.

La programación artística continuará con la presentación del cantante y guitarrista Diego Pérez, quien ofrecerá un repertorio de música argentina junto a su banda. Más tarde será el turno de Peña Alma Joven, dirigida por la profesora Vanesa Sette, con una puesta en escena que reunirá a cerca de diez bailarines.

El cierre del escenario principal estará a cargo de La Clave Folklórica, formación integrada por cantante, guitarra, bombo y violín.

La subsecretaria de Cultura de San Isidro, Carolina Ruggero, destacó el espíritu de la jornada: "Será una gran oportunidad para celebrar nuestras tradiciones y comprometernos, como vecinos, con nuestra Patria."

Talleres y juegos para todas las edades

Durante toda la jornada también habrá actividades participativas para grandes y chicos.

Entre las propuestas se destacan el taller "Pulseras trenzadas patrias", coordinado por Vale Craboledda, que enseñará una técnica japonesa apta desde los cinco años; "Escarapelas con materiales reciclados", a cargo de Sara Grehan, donde los participantes podrán crear sus propias escarapelas utilizando telas, botones y otros materiales reciclados; y "Barriletes patrios", organizado por Edu Salvioli junto al colectivo Barriletes por la Paz, que propondrá construir y remontar cometas con los colores nacionales.

También habrá espacios dedicados a los juegos tradicionales argentinos, entre ellos el sapo, la herradura, la taba y el tiro a la lata.

Feria de emprendedores y gastronomía

La celebración incluirá además una feria de emprendedores con alrededor de 30 puestos de distintos rubros y un sector gastronómico donde los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas durante el encuentro.