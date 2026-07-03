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San Isidro

San Isidro celebrará el Día de la Independencia con shows, talleres y actividades gratuitas en Villa Adelina

San Isidro celebrará el Día de la Independencia
El Municipio de San Isidro realizará una jornada abierta en el Parque Público del Golf con espectáculos folclóricos, talleres, feria de emprendedores, gastronomía y juegos tradicionales para conmemorar el Día de la Independencia.

San Isidro celebrará el próximo 9 de Julio con una jornada gratuita destinada a toda la familia en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, danzas folclóricas, talleres participativos, juegos tradicionales y una feria de emprendedores.


La propuesta organizada por el Municipio de San Isidro se desarrollará de 12 a 15 horas en el predio ubicado en Luis María Drago 299. La actividad será con entrada libre y gratuita y, en caso de lluvia, quedará suspendida.


El intendente Ramón Lanús invitó a participar de la celebración y expresó: "Los convocamos a celebrar en comunidad, profundizar en nuestra argentinidad, tradiciones y valores, y reflexionar sobre el inmenso legado de aquellos próceres que en tiempos tan complejos nos mostraron un camino de libertad y compromiso con una Patria para todos, sin ningún tipo de distinciones".


A las 13 horas se realizará la interpretación del Himno Nacional Argentino, que estará a cargo del Ensamble de Cellos de la Orquesta Escuela de Boulogne, dirigido por Ariel Hagman.


La programación artística continuará con la presentación del cantante y guitarrista Diego Pérez, quien ofrecerá un repertorio de música argentina junto a su banda. Más tarde será el turno de Peña Alma Joven, dirigida por la profesora Vanesa Sette, con una puesta en escena que reunirá a cerca de diez bailarines.


El cierre del escenario principal estará a cargo de La Clave Folklórica, formación integrada por cantante, guitarra, bombo y violín.


La subsecretaria de Cultura de San Isidro, Carolina Ruggero, destacó el espíritu de la jornada: "Será una gran oportunidad para celebrar nuestras tradiciones y comprometernos, como vecinos, con nuestra Patria."


Talleres y juegos para todas las edades


Durante toda la jornada también habrá actividades participativas para grandes y chicos.


Entre las propuestas se destacan el taller "Pulseras trenzadas patrias", coordinado por Vale Craboledda, que enseñará una técnica japonesa apta desde los cinco años; "Escarapelas con materiales reciclados", a cargo de Sara Grehan, donde los participantes podrán crear sus propias escarapelas utilizando telas, botones y otros materiales reciclados; y "Barriletes patrios", organizado por Edu Salvioli junto al colectivo Barriletes por la Paz, que propondrá construir y remontar cometas con los colores nacionales.


También habrá espacios dedicados a los juegos tradicionales argentinos, entre ellos el sapo, la herradura, la taba y el tiro a la lata.


Feria de emprendedores y gastronomía


La celebración incluirá además una feria de emprendedores con alrededor de 30 puestos de distintos rubros y un sector gastronómico donde los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas durante el encuentro.

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