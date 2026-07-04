La furiosa reacción de Mbappé tras el pase de Francia: durísimas frases contra Paraguay

Francia derrotó 1-0 a Paraguay y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras el partido, Kylian Mbappé apuntó contra el estilo de juego de su rival y dejó declaraciones que generarán polémica.

Francia derrotó 1-0 a Paraguay y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras el partido, Kylian Mbappé apuntó contra el estilo de juego de su rival y dejó declaraciones que generarán polémica.

Francia selló su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Paraguay, con un penal convertido por Kylian Mbappé. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el capitán francés fue protagonista por sus fuertes declaraciones sobre el desarrollo del partido y el comportamiento del conjunto sudamericano.

El delantero describió el encuentro como una batalla física y aseguró que el seleccionado dirigido por Didier Deschamps estaba preparado para responder al juego que propuso su rival.

"Sabíamos el tipo de partido que iba a ser. Si ellos nos mandan a la mierda, nosotros también los mandamos a la mierda", afirmó Mbappé, reflejando la tensión que marcó gran parte del duelo.

El atacante sostuvo que Paraguay intentó llevar el partido a un terreno de fricción permanente y dejó en claro que Francia no tuvo inconvenientes en adaptarse a ese contexto.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin y a hacer jugadas lindas, pero no. También podemos jugar al fútbol sucio", expresó el capitán francés, quien protagonizó varios cruces con los defensores paraguayos.

Lejos de bajar el tono, Mbappé insistió en que su equipo terminó imponiéndose incluso en ese tipo de partido.

"Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. En el fútbol sucio fuimos mejores", remarcó.

Finalmente, el goleador consideró que el conjunto paraguayo priorizó el aspecto físico por encima del juego y sostuvo que Francia demostró ser superior.

"Ellos no quisieron jugar tanto al fútbol y nosotros mostramos que sabíamos y que éramos mejores que ellos", concluyó.

Con este triunfo, Francia se instaló entre los ocho mejores del Mundial 2026 y ahora buscará un lugar en las semifinales cuando enfrente a Marruecos en los cuartos de final.