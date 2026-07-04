General Pacheco: cayó un narcotraficante en un operativo con tres allanamientos simultáneos

Un operativo conjunto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Gendarmería Nacional permitió detener a un sospechoso en Las Tunas, mientras que el Centro de Operaciones Tigre aportó imágenes de cámaras de seguridad que contribuyeron a la investigación.

Un hombre acusado de comercializar estupefacientes fue detenido durante un operativo realizado en el barrio Las Tunas, en la localidad de General Pacheco, donde las fuerzas de seguridad llevaron adelante tres allanamientos simultáneos y secuestraron drogas listas para su venta.

La investigación permitió identificar al sospechoso y derivó en un procedimiento que se desarrolló durante la madrugada. En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto con personal de Gendarmería Nacional Argentina.

Como resultado de los allanamientos, los agentes redujeron al presunto narcotraficante y secuestraron estupefacientes preparados para su comercialización.

Durante la investigación también intervino el Centro de Operaciones Tigre (COT), que aportó imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del distrito. Ese material fue incorporado a la causa y permitió avanzar con las tareas para localizar al sospechoso.

Finalizados los procedimientos, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación.