Pruebas Aprender 2025: los alumnos bonaerenses revirtieron la caída de 2023 y mejoraron sus desempeños

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 muestran una recuperación de los aprendizajes en la provincia de Buenos Aires, con mejoras respecto de 2023 y desempeños superiores al promedio nacional, especialmente entre estudiantes de escuelas estatales y sectores de menor nivel socioeconómico.

La provincia de Buenos Aires informó que los resultados de las Pruebas Aprender 2025 reflejan una mejora en los aprendizajes de Lengua y Matemática en comparación con la evaluación realizada en 2023. Según los datos oficiales, además, los puntajes obtenidos quedaron por encima del promedio nacional.

La evaluación se realizó de manera censal en noviembre de 2025 entre estudiantes de sexto año de la escuela primaria. Se trata, en su mayoría, de alumnos que iniciaron la escolaridad en 2020 y cuyos dos primeros años estuvieron atravesados por las restricciones sanitarias y las medidas de continuidad pedagógica implementadas durante la pandemia de COVID-19.

La cobertura de la prueba alcanzó al 95,4% de las escuelas primarias bonaerenses y al 83,8% de los estudiantes de sexto año.

En Lengua, el 77,4% de los alumnos obtuvo un desempeño avanzado o satisfactorio, lo que representa una mejora de 10,2 puntos porcentuales respecto de 2023. En Matemática, ese porcentaje llegó al 56,3%, con un incremento de 4,7 puntos frente a la evaluación anterior.

Desde la Provincia señalaron que Buenos Aires presentó una de las mayores mejoras del país en el puntaje promedio de Matemática respecto de 2023.

Mejora entre estudiantes de escuelas estatales

El informe también destaca que la recuperación se concentró principalmente entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico.

En Lengua, el porcentaje de alumnos de escuelas estatales con resultados por debajo del nivel básico descendió del 14,5% en 2023 al 6,4% en 2025.

En Matemática, ese indicador pasó del 29,8% al 24,1%.

Entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico también se observó una reducción de quienes quedaron por debajo del nivel básico. En Lengua, el porcentaje cayó del 19% al 7,4%, mientras que en Matemática pasó del 35,5% al 26,8%.

La Provincia atribuyó la mejora al trabajo sostenido en las escuelas

El Gobierno bonaerense sostuvo que la evolución de los resultados responde a distintos factores, entre ellos las políticas implementadas para fortalecer los aprendizajes y el trabajo desarrollado por docentes durante toda la trayectoria escolar de estos estudiantes.

Entre las acciones mencionadas figuran la construcción, ampliación y refacción de establecimientos educativos, la incorporación de equipamiento y conectividad, el aumento de plantas docentes, los programas de intensificación de la enseñanza posteriores a la pandemia, la distribución de más de 8 millones de libros y la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses, vigentes desde 2022 y que ya acumulan 14 millones de evaluaciones.

Cuestionamientos al Plan Nacional de Alfabetización

En el documento, la Provincia también cuestionó la relación establecida por el Ministerio de Capital Humano entre los resultados de Aprender 2025 y el Plan Nacional de Alfabetización.

Según el análisis bonaerense, los estudiantes evaluados cursaban quinto grado cuando ese programa fue anunciado y, además, el plan estaba orientado principalmente al primer ciclo de la escuela primaria, por lo que sostienen que no alcanzó a la cohorte evaluada.

También remarcaron que el propio informe nacional indica que "los resultados de esta evaluación ofrecen información valiosa sobre los aprendizajes alcanzados por una cohorte que atravesó condiciones escolares complejas, aunque no permiten aislar ni atribuir causalmente los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular".

Una recuperación que aún plantea desafíos

La Provincia señaló que, aunque los resultados muestran una recuperación respecto de 2023 y niveles similares a los registrados en 2022 y 2018, las Pruebas Aprender presentan variaciones históricas que obligan a analizarlas junto con otros indicadores.

En ese sentido, mencionó como referencia las Pruebas Escolares Bonaerenses y los resultados de las evaluaciones TERCE de UNESCO, que también reflejan mejoras en Lengua y Matemática.

Finalmente, el Gobierno bonaerense sostuvo que todavía persisten desafíos, especialmente en Matemática, donde continúa siendo elevado el porcentaje de estudiantes con desempeños por debajo del nivel básico.

Con ese objetivo, anunció que durante 2026 comenzará a implementarse el programa Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en el nivel secundario, inicialmente enfocado en Lengua, con docentes especializados para reforzar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de los estudiantes que ingresan a ese nivel con mayores dificultades.