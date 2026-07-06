San Isidro avanza con obras sobre Blanco Encalada y habrá desvíos durante tres semanas

Las tareas forman parte del Plan de Reparación de Calles y Veredas que impulsa el Municipio de San Isidro. Además de la reconstrucción del pavimento sobre Blanco Encalada, continúan trabajos en distintos barrios del distrito.

El Municipio de San Isidro avanza con una nueva etapa del Plan de Reparación de Calles y Veredas mediante la reconstrucción del pavimento sobre Blanco Encalada, una intervención que demandará aproximadamente tres semanas y que implicará modificaciones en la circulación vehicular.

Mientras se desarrollen los trabajos, el tránsito será desviado por recorridos alternativos debidamente señalizados. En sentido norte-sur, los vehículos deberán circular por Malabia, Marcos Paz, Gascón y luego retomar Blanco Encalada. En sentido contrario, el desvío será por avenida Márquez, Monroe y nuevamente Blanco Encalada.

Obras en distintos puntos del distrito

En paralelo, el municipio continúa ejecutando trabajos de reparación y puesta en valor de la red vial en otras zonas del partido. Actualmente se realizan intervenciones en Uruguay a la altura de Humaitá, en Beccar; Fondo de la Legua entre Dorrego y Yapeyú, en Villa Adelina; Martina Céspedes entre Virrey Vértiz y Martín Rodríguez, también en Villa Adelina; y Perito Moreno entre Independencia y Martín Rodríguez.

A su vez, en los últimos días finalizaron obras en Panamá y Cuyo; Unidad Nacional y Fleming, en Martínez; Gobernador Castro y Perito Moreno, en Boulogne; e Intendente Aphalo entre avenida Márquez y Formosa, además de la rotonda de Acassuso y el cruce de avenida Santa Fe y Perú, en la ciudad de San Isidro.

También concluyeron los trabajos sobre avenida Paraná entre Independencia y Washington, entre Horacio Quiroga y Ricardo Rojas, entre Alcorta y Fray Cayetano Rodríguez, en Villa Adelina, y en Patricios entre Presidente Roca y Chiclana, en Beccar.

Según informó el municipio, estas intervenciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación de calles y veredas que se desarrolla en forma planificada en las distintas localidades del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar la infraestructura urbana.

Cuatro días sin tren entre Retiro y Tigre

En este contexto, quienes transiten por la zona también deberán tener en cuenta una afectación en el transporte ferroviario. Trenes Argentinos confirmó que el servicio de la Línea Mitre entre Retiro y Tigre permanecerá suspendido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, inclusive.

Durante ese período también habrá modificaciones en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que circularán únicamente hasta Belgrano R., sin llegar a Retiro. El servicio volvería a operar normalmente el lunes 13 de julio.

La interrupción responde a la ejecución de obras en el paso a nivel de la calle Belgrano, en San Isidro, y a la renovación de vías en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez. Desde la empresa indicaron que los trabajos permitirán intervenir sectores de difícil acceso para reducir futuras afectaciones en la prestación del servicio.