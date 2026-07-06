Avanza la investigación por el crimen de un jubilado en Vicente López: detienen a la presunta viuda negra

La investigación por el asesinato de un hombre de 73 años en Carapachay, partido de Vicente López, permitió identificar y detener a una joven de 22 años y a un hombre de 34 años. La causa continúa con un tercer sospechoso prófugo.

La investigación por el asesinato de un hombre de 73 años en Carapachay, partido de Vicente López, registró un avance con la detención de una joven de 22 años señalada como la presunta viuda negra que habría captado a la víctima y de un hombre de 34 años acusado de participar del homicidio. La Justicia también busca a un tercer sospechoso que permanece prófugo.

El caso salió a la luz el 12 de junio, cuando la hija del jubilado fue hasta la vivienda de su padre después de pasar dos días sin poder comunicarse con él. Como nadie respondía, saltó el cerco de la propiedad e ingresó por sus propios medios. Allí encontró al hombre tendido en el piso de una habitación, atado de pies y manos y sin signos vitales.

Tras llamar al 911, la mujer aportó dos datos que orientaron la investigación. Indicó que la vivienda estaba completamente revuelta y recordó que su padre ya había sufrido un robo bajo la modalidad viuda negra en diciembre de 2024. Además, explicó que era usuario habitual de aplicaciones de citas.

Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste, que inicialmente intervino bajo la conducción del fiscal Alejandro Guevara, ordenó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

Las imágenes permitieron establecer que el 10 de junio, alrededor de las 21, la víctima llegó a su domicilio a bordo de su Peugeot acompañada por una joven, quien ingresó junto a él a la vivienda.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, cerca de las 2 de la madrugada del 11 de junio arribó al lugar un Volkswagen Suran negro que circulaba sin patente. Del vehículo descendieron dos hombres y, minutos más tarde, las cámaras registraron la salida de la mujer junto a ellos. Los tres escaparon en la Suran y en el automóvil perteneciente al jubilado.

El seguimiento del Peugeot robado permitió determinar que circuló por distintos sectores del sur de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser abandonado en la Villa 21-24 Zabaleta, en el barrio de Barracas, donde fue secuestrado para realizar pericias.

La investigación también permitió identificar el Volkswagen Suran utilizado durante la fuga. Los pesquisas establecieron que pertenecía a Maximiliano Ezequiel Vargas, de 34 años, domiciliado en la Villa Zabaleta. Las cámaras registraron además que, horas después del hecho, Vargas circulaba junto a una mujer identificada como Brenda Magalí Noguera, de 22 años.

De acuerdo con la principal hipótesis de la fiscalía, Brenda Magalí Noguera habría sido quien contactó a la víctima e ingresó con ella a la vivienda, mientras que Maximiliano Ezequiel Vargas habría participado del homicidio junto con un tercer hombre que todavía no fue identificado.

Con esas pruebas, efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Vicente López y de la SubDDI Vicente López interceptaron a Vargas en Lanús, cuando circulaba en el Volkswagen Suran, y lo detuvieron.

Posteriormente, tras nuevas tareas de inteligencia, análisis de registros fílmicos y declaraciones de testigos, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zabaleta, donde fue detenida Brenda Magalí Noguera con la colaboración de la Policía de la Ciudad. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular que serán peritados.

La causa quedó ahora bajo la órbita de la Fiscalía de Vicente López Oeste, encabezada por Gastón Larramendi, que continúa reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del crimen e identificar al tercer sospechoso que permanece prófugo.