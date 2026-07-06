Polideportivo Güemes de Benavídez celebró sus 30 años y el Municipio anunció nuevas obras

La comunidad de Benavídez celebró el aniversario del Polideportivo Güemes con exhibiciones deportivas, homenajes y el anuncio de nuevas inversiones que incluyen una cancha de césped sintético y un proyecto para construir otro centro deportivo en la localidad.

La comunidad de Benavídez conmemoró el 30° aniversario del Polideportivo Güemes con una jornada de festejos en el microestadio Ciudad de Benavídez, donde además de las presentaciones artísticas y deportivas, el intendente Julio Zamora confirmó nuevas inversiones para fortalecer la infraestructura del complejo y adelantó el proyecto para construir un nuevo polideportivo en la localidad.

Durante la celebración, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y compartió la actividad junto a vecinos, familias y deportistas que participan habitualmente de las propuestas del establecimiento.

"Vivimos una noche maravillosa con todos los vecinos que asisten al Polideportivo Güemes. Un lugar que ha tenido muchas realizaciones, que forman parte de muchos gobiernos que pasaron por el Municipio de Tigre. Este es un edificio que fue inaugurado por el intendente Ricardo Ubieto y luego se fue ampliando. Nosotros hace dos años pudimos hacer el microestadio y seguiremos trabajando en mejoras porque la ciudadanía merece espacios de calidad".

En ese marco, el intendente anunció que próximamente quedará inaugurada la nueva cancha de césped sintético, con características similares a la existente en Ricardo Rojas, y confirmó que el Municipio ya trabaja en el diseño de un nuevo polideportivo para Benavídez.

Nuevas inversiones para ampliar la infraestructura deportiva

Por su parte, Gisela Zamora destacó la evolución que tuvo el centro deportivo a lo largo de estas tres décadas y las obras previstas para continuar mejorando sus instalaciones.

"Este es un Polideportivo que está cada día más lindo y estuvimos con vecinos que han sido parte de la transformación de este espacio. Esto comenzó como un sueño y hoy verlo consolidado y lleno de vida realmente es maravilloso. Estamos contentos porque se va a modernizar la cobertura de la pileta y también se inaugurará la cancha de césped sintético. Obras que están pensadas para fortalecer la infraestructura y que los vecinos puedan disfrutar".

Un aniversario con homenajes, música y exhibiciones

Las actividades comenzaron con el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 30 años del Polideportivo Güemes. Posteriormente, el microestadio fue escenario de presentaciones musicales y coreográficas protagonizadas por quienes participan diariamente de las distintas disciplinas deportivas y recreativas que ofrece el establecimiento.

Además, durante la jornada se entregaron reconocimientos a vecinos y vecinas que fueron distinguidos por su trayectoria y compromiso con el crecimiento del polideportivo desde su creación.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, resaltó la importancia del espacio para la comunidad.

"Estuvimos junto a la comunidad celebrando estos 30 años que reflejan todo lo que venimos trabajando en el área de Deportes con toda la mejora en infraestructura para el disfrute de las y los vecinos. Este es un Polideportivo que todos los días recibe a más de 3.500 personas en diferentes actividades y festejar este día fue algo muy especial".