Tigre puso en marcha el Programa de Emergencia Invernal para asistir a personas en situación de calle

Con recorridas territoriales, entrega de alimentos, ropa de abrigo y un refugio que funciona todas las noches, el Municipio de Tigre puso en marcha el Programa de Emergencia Invernal para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad durante los meses de frío.

El Municipio de Tigre informó que puso en marcha una nueva edición del Programa de Emergencia Invernal (PEI) con el objetivo de brindar asistencia a personas en situación de calle durante los meses de bajas temperaturas. La iniciativa se desarrolla entre junio y septiembre y busca acompañar a vecinos y vecinas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Como parte del programa, el Municipio realiza un relevamiento territorial para identificar los lugares donde permanecen personas que requieren asistencia. A partir de ese diagnóstico, móviles recorren distintos puntos del distrito durante la semana para brindar ayuda directa.

La asistencia inmediata incluye la entrega de viandas, ropa y elementos de abrigo, además de la intervención de las distintas áreas municipales según las necesidades de cada caso. El operativo también cuenta con el acompañamiento de organizaciones de la comunidad, que colaboran en las tareas de contención y apoyo.

Refugio nocturno y acompañamiento integral

El Programa de Emergencia Invernal también ofrece el ingreso al Refugio Municipal, que funciona todos los días entre las 19:00 y las 7:00, donde las personas pueden pasar la noche en un espacio seguro.

Quienes ingresan al refugio reciben el acompañamiento de un equipo técnico que trabaja en la contención, la evaluación de cada situación particular y la articulación con los recursos institucionales disponibles para favorecer un abordaje integral.

El dispositivo está integrado por operadores sociales, móviles municipales y el equipo de Emergencia Social, responsables de las tareas de asistencia, acompañamiento y trabajo territorial durante toda la temporada invernal.