Argentina protagonizó una remontada histórica ante Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina perdía 2-0 frente a Egipto, falló un penal con Lionel Messi, pero encontró una reacción espectacular en el tramo final del partido y selló un triunfo 3-2 para avanzar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

La Selección argentina escribió una de las páginas más emocionantes del Mundial 2026. Después de estar dos goles abajo frente a Egipto, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el momento más crítico, ganó 3-2 y aseguró su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto nacional. A los 15 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim se impuso de cabeza sobre Lisandro Martínez y conectó un preciso centro de Marwan Ateya para establecer el 1-0.

Argentina respondió de inmediato con varias situaciones claras. La más importante llegó tras un penal cometido sobre Nicolás Tagliafico, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate a Lionel Messi. Poco después volvió a convertirse en figura al desviar un cabezazo de Alexis Mac Allister y un nuevo intento dentro del área.

En el complemento, Egipto apostó a esperar en su campo y lastimar de contraataque. A los 15 minutos Mostafa Ziko llegó al gol, aunque la acción fue anulada por una infracción previa. Siete minutos más tarde, el delantero volvió a escaparse y esta vez sí convirtió el 2-0 que parecía sentenciar la clasificación africana.

Pero cuando el panorama lucía irreversible apareció el carácter del campeón del mundo.

A los 34 minutos, Cristian Romero descontó con un potente cabezazo tras un preciso centro de Messi y encendió la ilusión argentina.

Solo cuatro minutos después llegó el empate. Messi capturó una pelota dentro del área y sacó una volea espectacular para establecer el 2-2, desatando el festejo de miles de hinchas argentinos en el Mercedes-Benz Stadium.

La remontada se completó en tiempo de descuento. A los 47 minutos, Lautaro Martínez envió un centro perfecto desde la derecha y Enzo Fernández apareció por el medio para conectar un cabezazo preciso que venció nuevamente a Shobeir Oufa y decretó el 3-2 definitivo.

Tras una remontada cargada de emoción, Argentina selló su clasificación a los cuartos de final y mantuvo intacto el sueño de conquistar un nuevo título mundial.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Octavos de final

Argentina 3-2 Egipto

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Goles



15' PT: Yasser Ibrahim (Egipto).

(Egipto).

22' ST: Mostafa Ziko (Egipto).

(Egipto).

34' ST: Cristian Romero (Argentina).

(Argentina).

38' ST: Lionel Messi (Argentina).

(Argentina).

47' ST: Enzo Fernández (Argentina).



Incidencias