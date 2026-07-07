Argentina protagonizó una remontada histórica ante Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina escribió una de las páginas más emocionantes del Mundial 2026. Después de estar dos goles abajo frente a Egipto, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el momento más crítico, ganó 3-2 y aseguró su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.
El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto nacional. A los 15 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim se impuso de cabeza sobre Lisandro Martínez y conectó un preciso centro de Marwan Ateya para establecer el 1-0.
Argentina respondió de inmediato con varias situaciones claras. La más importante llegó tras un penal cometido sobre Nicolás Tagliafico, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate a Lionel Messi. Poco después volvió a convertirse en figura al desviar un cabezazo de Alexis Mac Allister y un nuevo intento dentro del área.
En el complemento, Egipto apostó a esperar en su campo y lastimar de contraataque. A los 15 minutos Mostafa Ziko llegó al gol, aunque la acción fue anulada por una infracción previa. Siete minutos más tarde, el delantero volvió a escaparse y esta vez sí convirtió el 2-0 que parecía sentenciar la clasificación africana.
Pero cuando el panorama lucía irreversible apareció el carácter del campeón del mundo.
A los 34 minutos, Cristian Romero descontó con un potente cabezazo tras un preciso centro de Messi y encendió la ilusión argentina.
Solo cuatro minutos después llegó el empate. Messi capturó una pelota dentro del área y sacó una volea espectacular para establecer el 2-2, desatando el festejo de miles de hinchas argentinos en el Mercedes-Benz Stadium.
La remontada se completó en tiempo de descuento. A los 47 minutos, Lautaro Martínez envió un centro perfecto desde la derecha y Enzo Fernández apareció por el medio para conectar un cabezazo preciso que venció nuevamente a Shobeir Oufa y decretó el 3-2 definitivo.
Tras una remontada cargada de emoción, Argentina selló su clasificación a los cuartos de final y mantuvo intacto el sueño de conquistar un nuevo título mundial.
Síntesis del partido
Mundial 2026 – Octavos de final
Argentina 3-2 Egipto
Estadio: Mercedes-Benz Stadium.
Árbitro: Francois Letexier (Francia).
Goles
- 15' PT: Yasser Ibrahim (Egipto).
- 22' ST: Mostafa Ziko (Egipto).
- 34' ST: Cristian Romero (Argentina).
- 38' ST: Lionel Messi (Argentina).
- 47' ST: Enzo Fernández (Argentina).
Incidencias
- 21' PT: Mostafa Shobeir Oufa le atajó un penal a Lionel Messi.
- 15' ST: gol anulado a Mostafa Ziko.