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Panamericana: un auto dio marcha atrás en plena autopista, provocó un violento choque y dejó dos heridos

Dos heridos tras un choque en la Panamericana: un vehículo retrocedió en plena autopista y causó el impacto
Una maniobra prohibida sobre la Autopista Panamericana, a la altura de Garín, terminó con dos personas heridas y un fuerte operativo de emergencia. El momento fue registrado por una automovilista y el video comenzó a circular en redes sociales.

Una peligrosa maniobra realizada sobre la Autopista Panamericana terminó este martes con dos personas heridas en el partido de Escobar. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 34,5, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, cuando una conductora dio marcha atrás en pleno carril del medio y fue embestida por otro vehículo que circulaba por el carril rápido.


Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se registró en la localidad de Garín. La mujer conducía una Honda CR-V cuando, por motivos que se investigan, retrocedió sobre la autopista. En ese momento, un Volkswagen Vento que avanzaba por el carril rápido no logró evitar la colisión.


Como consecuencia del fuerte impacto, el Vento terminó desviándose hasta chocar contra el guardarraíl de la traza.


Las personas involucradas fueron identificadas como María Laura Matas, de 44 años, y Martiniano Savoy, de 49. Ambos sufrieron lesiones de consideración.


La conductora de la Honda fue trasladada al Hospital Municipal de Garín debido al estado de shock en el que se encontraba, aunque las autoridades precisaron que su vida no corre peligro. En tanto, el conductor del Volkswagen recibió asistencia médica en el lugar y no fue necesario derivarlo a un centro de salud.


El momento quedó registrado en video


El siniestro fue filmado por una automovilista que circulaba por la zona. Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales debido a lo inusual de la maniobra que precedió al choque.


El accidente ocurrió mientras miles de personas celebraban el agónico triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Egipto, resultado que le permitió clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

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