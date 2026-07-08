Tigre advierte que otro corte del tren volverá a golpear al turismo y al comercio local

El Gobierno local manifestó su preocupación por la suspensión del ramal Tigre de la línea Mitre entre el 9 y el 12 de julio. Sostuvo que la medida perjudica la actividad comercial, el turismo y la movilidad de vecinos y visitantes.

El Municipio de Tigre expresó su preocupación por la nueva suspensión del servicio del ramal Tigre de la línea Mitre, prevista entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, al considerar que la medida tendrá un impacto negativo sobre la actividad comercial, el turismo y la movilidad de vecinos y visitantes durante el próximo fin de semana largo.

De acuerdo con el comunicado difundido por Trenes Argentinos, el servicio entre Retiro y Tigre permanecerá interrumpido durante esos días debido a la realización de "tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional".

Desde el Gobierno local señalaron que este tipo de interrupciones se repite de manera sistemática en coincidencia con los fines de semana largos, una situación que, sostienen, perjudica especialmente a los comerciantes y a quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo en el distrito.

El Municipio remarcó la importancia del tren para la ciudad

En el comunicado, el Municipio sostuvo que el Tren Mitre constituye una vía de acceso clave para quienes visitan la ciudad y también un medio de transporte esencial para los vecinos y vecinas que se desplazan diariamente dentro del distrito.

Además, recordó que el ramal ya había permanecido sin servicio durante 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2026, lo que, según indicó, refleja una sucesión de interrupciones que generan consecuencias directas sobre la economía local.

Preocupación por el impacto en el turismo

La administración comunal afirmó que, en el actual contexto económico, la suspensión del servicio afecta a uno de los principales destinos turísticos de cercanía del área metropolitana.

En ese sentido, advirtió que la reducción en la llegada de visitantes repercute sobre distintos sectores de la economía local, entre ellos las propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y recreativas, que habitualmente reciben una importante afluencia de público durante los fines de semana largos.