Centros de estudiantes de Tigre debatieron propuestas para las escuelas en un encuentro con Julio Zamora

Representantes de escuelas secundarias de Tigre participaron de un plenario organizado por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), donde analizaron la convivencia escolar, la participación juvenil y distintos desafíos de la comunidad educativa junto al intendente Julio Zamora.

La participación juvenil en las escuelas de Tigre fue el eje de un plenario que reunió a representantes de más de 28 centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles del distrito. La actividad, organizada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), contó con la presencia del intendente Julio Zamora y de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, en la Sala Aparecidas de General Pacheco.

Durante la jornada, los estudiantes intercambiaron experiencias y analizaron distintas problemáticas que atraviesan las instituciones educativas del distrito. Para ordenar el trabajo, se distribuyeron en tres comisiones de debate y luego compartieron las conclusiones en una puesta en común.

Los principales temas que debatieron los estudiantes

Entre los temas abordados estuvieron la participación política juvenil, la convivencia escolar, la comunicación dentro de las escuelas, el rol de los docentes, la inclusión social y la Educación Sexual Integral (ESI), además de otros aspectos vinculados al funcionamiento de los centros de estudiantes.

Al participar del encuentro, Julio Zamora destacó el compromiso de los jóvenes con los espacios de debate y expresó: "Me llena de alegría ver que jóvenes un sábado a la tarde estén discutiendo sobre sus problemas y de sus compañeros. Plantearon temas interesantes vinculados a la meritocracia, el Estado y la política. Celebro este espacio donde se puedan escuchar y reflexionar sobre su realidad. El Municipio siempre va a estar a disposición de sus proyectos".

El Municipio destacó el aporte de los jóvenes

La directora de Juventud del Municipio, Florencia Maruri, explicó que el objetivo del plenario fue conocer las inquietudes de los estudiantes para fortalecer el vínculo entre los jóvenes y las políticas públicas locales. "Los chicos hicieron un plenario, donde debatieron en tres comisiones sobre proyectos estudiantiles, organización de centros de estudiantes y la convivencia en las escuelas. La idea es escucharlos a ellos, saber qué piensan y qué cambios quieren realizar en sus colegios como también en la comunidad de Tigre. La presencia del intendente Julio Zamora y Gisela Zamora es importante porque pueden atender lo que dicen los jóvenes para desarrollar políticas públicas en función a lo que solicitan".

Por su parte, Enzo Nuñez, estudiante de la Escuela Técnica N° 1 de El Talar y presidente de la UES Tigre, valoró la convocatoria y el intercambio entre los participantes. "Fue una jornada muy linda con mucha participación de los chicos. Estuvimos hablando de las problemáticas en común que tienen los colegios del distrito y pudimos llegar a soluciones para satisfacer a los estudiantes. Más de 18 centros de estudiantes y agrupaciones que pelean por lograr conformarlos. Un apoyo que siempre es bueno tener, te brinda una esperanza que escuche tus conflictos el intendente y hace quieras involucrarte más".