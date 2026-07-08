Clubes de barrio: extienden hasta fin de año el plazo para mantener los subsidios energéticos

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que los clubes de barrio y de pueblo completen el reempadronamiento y conserven los subsidios energéticos previstos por la Ley 27.098. El trámite deberá realizarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Los clubes de barrio y de pueblo que ya reciben subsidios para los servicios de electricidad y gas dispondrán de más tiempo para completar el reempadronamiento exigido por el Gobierno nacional. Mediante una nueva disposición, el plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar que las instituciones puedan conservar el beneficio contemplado en la Ley Nº 27.098.

La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que detectó que una cantidad importante de entidades aún no había finalizado el trámite o tenía la solicitud en proceso de evaluación. Sin la prórroga, muchos clubes corrían el riesgo de perder el subsidio por cuestiones administrativas.

La medida, oficializada este miércoles mediante la Disposición 6 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a unas 12.000 instituciones sin fines de lucro de todo el país.

Cómo funcionan los subsidios

Los clubes alcanzados por el régimen reciben el mismo esquema de subsidios vigente para los hogares beneficiarios del nuevo sistema tarifario implementado por el Gobierno nacional, que reemplazó al anterior Nivel 2 de segmentación.

En electricidad, el beneficio contempla un bloque subsidiado de 300 kilowatts hora (kWh) mensuales durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. El consumo que supere ese límite se factura a tarifa plena.

En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre el bloque subsidiado se reduce a 150 kWh mensuales.

En el caso del gas natural, los topes subsidiados dependen de la distribuidora, la categoría del usuario residencial y la época del año.

La prórroga no incorpora nuevos beneficiarios

La normativa aclara que la extensión del plazo tiene como único objetivo permitir que continúe el análisis de las solicitudes de reempadronamiento de los clubes que ya integran el régimen.

El Gobierno precisó además que la medida no modifica los requisitos de acceso ni incorpora automáticamente nuevas instituciones. Los controles sobre el cumplimiento de las condiciones previstas por la legislación continuarán durante todo el período de la prórroga.

Las solicitudes de incorporación de nuevos clubes seguirán tramitándose mediante el procedimiento vigente y no forman parte de esta extensión.

Qué deben presentar los clubes

Para conservar el subsidio, las instituciones deberán completar el trámite de reempadronamiento a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), aportando la documentación requerida.



Informar la cantidad de sedes y las cuentas de electricidad y gas que solicitan subsidiar.



Presentar una declaración jurada que certifique que la institución no está alcanzada por las causales de exclusión previstas para el beneficio.



Adjuntar los datos del presidente de la entidad, el estatuto y el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio .

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Acreditar que las instalaciones se ceden gratuitamente para actividades sociales, educativas no formales y culturales destinadas a la comunidad.



Además, deberán responder si la institución fue creada por una empresa con fines de lucro, si alquila sus instalaciones a empresas de eventos o cadenas de gimnasios, si posee sede central en el exterior o si comparte los medidores de gas o electricidad con una empresa comercial.