edición 8165 - visitas hoy 52070

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro habilitó el paso a nivel Treinta y Tres Orientales y avanza la obra del Aliviador Alto Perú

San Isidro completó una etapa clave del Aliviador Alto Perú y reabrió Treinta y Tres Orientales.
El Municipio de San Isidro habilitó nuevamente el paso a nivel de Treinta y Tres Orientales como parte de la etapa final del Aliviador Alto Perú. Además, anunció nuevas obras hidráulicas sobre Bolívar y España para mejorar el drenaje y disminuir anegamientos en Beccar.

El Municipio de San Isidro reabrió el paso a nivel de Treinta y Tres Orientales, en Beccar, como parte de la etapa final de la megaobra del Aliviador Alto Perú. La circulación quedó habilitada en ambos sentidos entre Juan B. Lasalle y Pedro de Mendoza, permitiendo recuperar un acceso clave para vecinos, instituciones educativas y edificios ubicados entre esa zona y el río.


La reapertura fue posible tras completar la incorporación de los conductos hidráulicos subterráneos a la altura del Tren de la Costa, una de las intervenciones que habían quedado pendientes luego de que la obra se suspendiera a fines de 2023. Según informó el municipio, esta etapa requirió la coordinación entre la administración local, Trenes Argentinos y los vecinos del sector.


Además, se anticipó que en los próximos días quedará habilitado otro tramo de Treinta y Tres Orientales, entre Avenida del Libertador y Juan B. Lasalle, que permanecía cerrado desde 2022.


Nuevas obras para ampliar el sistema de drenaje


En paralelo a la finalización del Aliviador Alto Perú, el municipio incorporará dos nuevos conductos pluviales para reforzar el sistema hidráulico de Beccar y mejorar el escurrimiento del agua durante lluvias intensas.


Uno de ellos se construirá sobre Bolívar, entre Avenida del Libertador y Acassuso, mientras que el segundo se extenderá por dos cuadras en la zona de España e Ibáñez. La ampliación busca incrementar la capacidad de drenaje y reducir los anegamientos que suelen registrarse en esos sectores.


En el caso de Bolívar, la obra apunta a corregir una situación que, según explicó el municipio, se mantiene desde hace años: los conductos que llegan desde el norte y el sur convergen a la altura de la avenida del Libertador y, en lugar de que el agua ingrese al sistema a través de los sumideros, termina saliendo a la superficie y provocando acumulaciones.


Respecto de la intervención sobre España, el objetivo es impedir que el agua de lluvia llegue al paso bajo nivel, disminuyendo las inundaciones que se producen habitualmente en ese punto.


Cortes de tránsito por las obras


Los trabajos sobre Bolívar avanzarán por etapas. En una primera fase permanecerá cerrado el tramo comprendido entre Chiclana y Acassuso, con presencia de agentes de tránsito, señalización y vallado.



  • Sentido Oeste-Este: Bolívar → Suipacha → Pres. Roca → Avenida del Libertador.

  • Sentido Norte-Sur: Acassuso → Chiclana → Rivadavia → Pres. Uriburu → Acassuso.


En tanto, continúa el corte sobre España, entre Acassuso y J. J. Díaz, donde también se implementaron desvíos y cambios temporales en el sentido de circulación.


El recorrido alternativo para quienes circulen de este a oeste será: España → J. J. Díaz → Washington → Ibáñez → Rondeau → Suipacha → España. Además, se modificó el sentido de circulación de Rondeau, entre Ibáñez y Suipacha, y de Suipacha, entre Rondeau y España.

Últimas Noticias

Vacaciones de invierno en Tigre: más de 70 actividades gratuitas con teatro, cine y espectáculos para toda la familia
Vacaciones de invierno en Tigre: más de 70 actividades gratuitas con teatro, cine y espectáculos para toda la familia
Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader
Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader
Detuvieron al abogado acusado de provocar el choque fatal en la Panamericana
Detuvieron al abogado acusado de provocar el choque fatal en la Panamericana
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

AMIRLE S.R.L. CUIT 30-71242297-8, transfiere el fondo de comercio, PARRILLA, RESTAURANTE - PIZZERIA (Expediente de habilitación 4112-6.348/2008) con domicilio comercial en la calle Sarmiento Nro. 49, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad ISLA IRAOLA S.R.L. CUIT. 30-71943628-1.

Julio Zamora y Jorge Jofré acordaron una agenda conjunta de innovación y turismo entre Tigre y Formosa
Julio Zamora y Jorge Jofré acordaron una agenda conjunta de innovación y turismo entre Tigre y Formosa
Provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 7% para docentes y estatales
Provincia de Buenos Aires acordó un aumento salarial del 7% para docentes y estatales