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San Isidro

El HCD de San Isidro aprobó la emisión de un bono para financiar un plan de obras públicas

El HCD de San Isidro aprobó la emisión de un bono para financiar un plan de obras públicas
El Concejo Deliberante de San Isidro y la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobaron la emisión de un bono que permitirá financiar un plan de obras en infraestructura, espacio público, seguridad y conectividad con un esquema de pago a mediano plazo.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la emisión de un bono destinado a financiar un plan integral de obras públicas, una herramienta que permitirá acelerar inversiones en infraestructura, espacio público, seguridad y conectividad en distintos sectores del distrito.


La iniciativa fue avalada durante una sesión conjunta entre los concejales y la Asamblea de Mayores Contribuyentes, en la que participaron 23 ediles y 22 vecinos representantes de la comunidad. La votación concluyó con 37 votos afirmativos, 7 negativos y una abstención.


El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo, había obtenido previamente las autorizaciones de los gobiernos nacional y provincial. Según se explicó, la propuesta fue elaborada bajo criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad y previsibilidad financiera.


El mecanismo busca canalizar el ahorro privado hacia la ejecución de obras de interés público, reemplazando el financiamiento mediante gastos corrientes. De este modo, el municipio podrá concretar de manera más rápida inversiones que serán abonadas en un plazo de mediano término.


Desde el Ejecutivo sostienen que esta herramienta permitirá distribuir el costo de las obras entre quienes hoy viven en el distrito y las futuras generaciones de sanisidrenses que también se beneficiarán con la nueva infraestructura.

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