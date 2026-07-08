Axel Kicillof inauguró la nueva Casa de la Provincia en Pellegrini y entregó viviendas para policías

El gobernador Axel Kicillof encabezó la apertura de la nueva Casa de la Provincia en Pellegrini, donde también entregó viviendas para efectivos de la Policía bonaerense e inauguró una ampliación escolar. La sede reunirá organismos provinciales para centralizar la atención a vecinos.

El gobernador Axel Kicillof inauguró este miércoles la nueva Casa de la Provincia en Pellegrini, donde además encabezó la entrega de siete viviendas destinadas a personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y dejó habilitada una ampliación edilicia para establecimientos educativos del distrito.

La nueva sede provincial demandó una inversión de $1.691 millones y concentrará en un mismo edificio la atención de distintos organismos públicos, con el objetivo de facilitar la realización de trámites para los vecinos. Allí funcionarán dependencias de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y delegaciones de los ministerios de Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

Durante el acto, acompañado por la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y la intendenta Sofía Gambier, Kicillof defendió el rol del Estado y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

"Frente a esa idea que quiere imponer el Gobierno nacional de que el Estado no sirve para nada, nosotros venimos a Pellegrini a demostrar todo lo contrario: estamos inaugurando obras en materia educativa, entregando viviendas y abriendo una nueva Casa de la Provincia", sostuvo el mandatario.

Asimismo, agregó: "El Gobierno bonaerense está convencido de que es con un Estado presente y eficiente como podemos mejorarle la vida a la gente".

Una sede para centralizar servicios

La jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó que las Casas de la Provincia buscan acercar la administración pública a cada distrito.

"Cada Casa de la Provincia fue pensada para acercar el Estado a la comunidad y brindar una atención más eficiente: centralizar los servicios en un mismo espacio es una manera concreta de garantizar una gestión más ágil y con mayor capacidad de respuesta", afirmó.

Viviendas para efectivos policiales

En la misma jornada, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, el Gobernador entregó siete viviendas ubicadas en el barrio Quinta 80, destinadas a integrantes de la Policía bonaerense.

Las unidades habitacionales fueron financiadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor y lavadero. El municipio ejecutó las obras de infraestructura correspondientes, incluyendo redes de agua, cloacas y tendido eléctrico.

Obras para el sistema educativo

La agenda oficial también incluyó la inauguración de la ampliación del edificio compartido por el Centro Educativo de Nivel Secundario N.º 451 y la Escuela Secundaria N.º 1, una obra que permitirá mejorar las condiciones de cursada para los estudiantes del distrito.

La intendenta Sofía Gambier destacó la importancia de las iniciativas concretadas durante la jornada.

"Las tres actividades que realizamos hoy son muy importantes para Pellegrini: tener más educación, más viviendas y mayor acceso a los servicios públicos es el resultado de una convicción que excede a los partidos políticos", expresó.

Críticas al Gobierno nacional

Durante su discurso, Kicillof también cuestionó las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

"El presidente Milei quiere dar un debate absolutamente absurdo: no hay ningún país del mundo en el que se paralice toda la obra pública, se corten los recursos a las provincias y se elimine la distribución de medicamentos", afirmó.

Además, sostuvo: "Nos quieren llevar a una Argentina con mayor pobreza y desigualdad, en la que solo unos pocos puedan acceder a la salud, la educación y la vivienda".

En el cierre del acto, el Gobernador remarcó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

"A diferencia de un Gobierno nacional que elige el camino de los insultos y el maltrato contra quienes no piensan igual, nosotros demostramos que se puede trabajar en conjunto con todos los intendentes, sin importar a qué partido político pertenezcan", señaló.

Y concluyó: "En un momento en el que la economía y la vida cotidiana se hacen cada vez más difíciles, no hay que bajar los brazos: cuenten con el Gobierno provincial para seguir acompañando, cuidando a la gente y trabajando para cambiar esta realidad".