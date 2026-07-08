El Museo de Arte Tigre extendió las muestras de Ricardo Garabito y Lula Mari

El Museo de Arte Tigre amplió el calendario de las exposiciones de Ricardo Garabito y Lula Mari, permitiendo al público recorrer durante más semanas dos propuestas que dialogan con la pintura argentina, la vida cotidiana y los paisajes del Delta.

El Museo de Arte Tigre (MAT) extendió el período de exhibición de las muestras "Garabito", del artista Ricardo Garabito, y "La casa, la cosa y las noches", de Lula Mari, ofreciendo a vecinos y visitantes más tiempo para recorrer dos propuestas que exploran distintas miradas sobre la pintura contemporánea y la vida cotidiana.

La exposición dedicada a Ricardo Garabito permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, mientras que la muestra de Lula Mari podrá visitarse hasta el 16 de agosto, informó el Municipio de Tigre.

Dos recorridos con enfoques diferentes

La muestra "Garabito" reúne obras realizadas durante la década de 1960, correspondientes a la primera etapa de producción del reconocido pintor nacido en Trenque Lauquen en 1930.

Considerado uno de los principales referentes de la pintura argentina del siglo XX, Garabito construyó una obra basada en escenas y objetos cotidianos, caracterizada por una mirada íntima, con humor e ironía, composiciones depuradas y un destacado tratamiento del color.

El historiador y curador Marcelo Pacheco sostiene que esta etapa "se destaca por su distancia con las vanguardias de la década del sesenta", manteniendo un fuerte vínculo con la tradición moderna y con artistas como Horacio Butler, Leopoldo Presas, Santiago Cogorno y Raúl Russo. Esa relación también dialoga con la colección permanente del MAT.

El universo pictórico de Lula Mari

Por su parte, "La casa, la cosa y las noches" reúne más de 50 pinturas al óleo de distintos formatos, organizadas en tres núcleos temáticos que recorren escenas domésticas, paisajes nocturnos y objetos cotidianos.

La artista desarrolla una propuesta donde la luz, el color y los contrastes ocupan un lugar central, construyendo un universo visual atravesado por elementos naturales, animales, plantas y referencias al paisaje del Delta.

El curador Sebastián Nobrega define la exposición al señalar que presenta "una casa que nos invita a entrar, a ver el detalle de lo cotidiano; las noches que nos muestran la tarea de la luz; y la cosa que atraviesa todo: lo que se ve, lo que es y lo que se pinta".

Horarios y visitas

El Museo de Arte Tigre, ubicado en Paseo Victorica 972, abre de miércoles a viernes de 13 a 18 horas y los sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas, con cierre de boletería a las 17.30.

Los vecinos de Tigre cuentan con entrada gratuita. Para obtener más información sobre las actividades y exposiciones, el museo dispone de sus perfiles oficiales en Facebook e Instagram.