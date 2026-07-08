Axel Kicillof llamó a revitalizar el PJ y fortalecer la militancia frente al Gobierno nacional

Axel Kicillof encabezó un encuentro con dirigentes y militantes en Pellegrini, donde convocó a revitalizar el Partido Justicialista, fortalecer la organización territorial y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles un encuentro con dirigentes y militantes del Partido Justicialista en el municipio de Pellegrini, donde llamó a fortalecer la organización política y a recuperar el vínculo con la sociedad frente al escenario económico y social que, según sostuvo, atraviesa la provincia y el país.

Durante la reunión, el mandatario bonaerense afirmó que el peronismo tiene el desafío de volver a acercarse a la ciudadanía. "Tenemos por delante la enorme tarea de revitalizar nuestro partido y abrirlo nuevamente a la sociedad para volver a conectar con las necesidades de las y los bonaerenses", expresó.

Kicillof sostuvo además que la militancia y la organización popular son herramientas centrales para enfrentar el contexto político actual. "El peor enemigo de estas políticas de ultraderecha es la organización popular y la militancia: frente a quienes nos proponen el individualismo y la violencia, nuestro deber histórico es fortalecer los vínculos de cercanía y solidaridad", manifestó.

Críticas al Gobierno nacional

En otro tramo de su discurso, el gobernador cuestionó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que sus políticas afectan tanto a los derechos sociales como a la producción.

"Estamos enfrentando a un Gobierno nacional que no se hace cargo de las consecuencias de sus medidas y avanza con la destrucción de los derechos y del aparato productivo", señaló.

Asimismo, agregó: "A pesar de que intentaron vendernos que venían con ideas novedosas y eran antisistema, ya está a la vista de todo el mundo que no vinieron a mejorar la vida de la gente, sino a entregar el país".

Convocatoria a la militancia

En el cierre del encuentro, Kicillof llamó a profundizar el trabajo territorial y a incorporar a las nuevas generaciones a la actividad política.

"Nuestro verdadero adversario es la decepción y la desmovilización: no podemos permitir que nuestros vecinos bajen los brazos en medio de esta situación económica tan espantosa", sostuvo.

Finalmente, convocó a los presentes a fortalecer la organización partidaria. "Los convoco a organizarse, a sumar a las juventudes y a salir a buscar al pueblo que necesita al peronismo: si trabajamos unidos, debatiendo de abajo hacia arriba y con convicción, vamos a volver a construir un gran triunfo del campo popular", concluyó.

Del encuentro participaron también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el director vocal del OCEBA, Osvaldo Barcelona; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; además de Marisol Merquel, Jorge Carrera, concejales y concejalas.