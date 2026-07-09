Detuvieron al abogado acusado de provocar el choque fatal en la Panamericana

El hombre, investigado por el choque ocurrido en la autopista Panamericana que provocó la muerte de una conductora y dejó a otra mujer gravemente herida, fue localizado en un edificio de Palermo tras un operativo conjunto dispuesto por la Justicia de San Isidro.

El abogado Andrés Prieto Fasano, investigado por el choque ocurrido en la autopista Panamericana, en el que murió Pamela Ivonne Escobar Camacho, fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación encabezada por la Justicia de San Isidro.

La captura fue realizada por efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, luego de una orden emitida por el juez de Garantías N.º 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, quien dispuso tareas para establecer los posibles lugares donde podía encontrarse el imputado.

Como parte de la investigación, los pesquisas identificaron dos domicilios de interés: uno ubicado en el partido de San Isidro y otro en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa información se desplegó un operativo de vigilancia simultáneo y bajo estricta reserva.

Los investigadores confirmaron que el acusado abandonaba un edificio de Palermo en silla de ruedas, acompañado por su madre y su hermano. En ese momento fue detenido y, debido a que el procedimiento se desarrolló en territorio porteño, intervino también la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.

La causa está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la UFI N.º 1 de Martínez, quien la calificó como "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor en concurso real con lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor".

El choque en la Panamericana

El siniestro ocurrió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro. Según la investigación, la camioneta Hyundai Creta conducida por el imputado impactó contra un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber, manejado por Pamela Ivonne Escobar Camacho.

Como consecuencia del impacto, la conductora murió, mientras que la mujer que viajaba como acompañante sufrió heridas de gravedad y permanecía internada.

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, las imágenes registradas muestran que el automóvil de la víctima había quedado detenido sobre el carril rápido antes de ser embestido. La investigación también procura esclarecer las circunstancias posteriores al choque, ya que, según la causa, el conductor no se habría sometido al test de alcoholemia ni habría sido trasladado a una dependencia policial, sino que fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia.