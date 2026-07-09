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Vicente López

Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader

Vicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre AderVicente López conmemoró el 9 de Julio y los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader
El histórico monumento de Villa Adelina fue el escenario del acto central por el Día de la Independencia en Vicente López, en una jornada que también recordó los 110 años de la colocación de la piedra fundamental de la Torre Ader con la participación de vecinos, artistas y descendientes de la familia Ader.

Vicente López conmemoró el Día de la Independencia con un acto central realizado en la histórica Torre Ader, donde además se celebraron los 110 años de la colocación de la piedra fundamental de uno de los monumentos más representativos del distrito.


La actividad reunió a vecinos, autoridades municipales, descendientes de la familia Ader y representantes del Centro de Veteranos de Malvinas, quienes participaron de una jornada destinada a recordar el 9 de Julio y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.


La intendenta Soledad Martínez encabezó la ceremonia y destacó el valor simbólico del lugar. "Es muy lindo poder estar acá, a los pies de la Torre Ader con toda su familia, sus descendientes, y con vecinos de Villa Adelina y de todos los barrios de Vicente López. Teníamos muchas ganas de festejar el Día de la Independencia como comunidad, pero también para homenajear a este símbolo tan lindo que tenemos en el municipio hace ya 110 años", expresó.


Una jornada con música, tradición y homenajes


Las actividades comenzaron con un desayuno compartido entre los vecinos y continuaron con el acto oficial, que incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Hilda Lizarazu y Lito Vitale.


Uno de los momentos más destacados fue el despliegue de una bandera argentina desde lo alto de la Torre Ader por parte de un artista suspendido sobre la estructura, una intervención que acompañó la celebración patriótica.


El cierre estuvo a cargo nuevamente de Lizarazu y Vitale, quienes interpretaron "Alto en la torre", la obra compuesta por Charly García.


Tras el acto, los asistentes recorrieron el interior del monumento y disfrutaron de una exposición de vehículos antiguos organizada por el Club de Amigos del Ford A.


Reconocimiento a la familia Ader


Durante la ceremonia, Soledad Martínez entregó una placa conmemorativa a Magdalena Vila Torralva, tataranieta de Bernardo Ader, en reconocimiento por los 210 años de la Independencia argentina y el aniversario de la piedra fundamental de la torre.


Al finalizar el encuentro, la jefa comunal remarcó el valor que tienen los símbolos locales para la identidad del distrito. "Nos reunimos hoy para poner en valor nuestros símbolos, no sólo los patrios, sino los que hacen a la identidad de Vicente López. Esta torre es un símbolo de agradecimiento a nuestra ciudad. Todos en algún momento elegimos Vicente López, una ciudad que no para de crecer por el esfuerzo de los vecinos", afirmó.


Un emblema de Villa Adelina


Ubicada sobre la calle Triunvirato al 3400, en Villa Adelina, la Torre Ader fue construida por Bernardo Ader como homenaje al centenario de la Independencia argentina. Con el paso del tiempo, sus descendientes donaron el edificio a la Municipalidad de Vicente López, que actualmente lo preserva y desarrolla allí actividades culturales abiertas a la comunidad.


Su mirador continúa siendo uno de los puntos más visitados del distrito, desde donde vecinos y turistas pueden apreciar una vista panorámica de Vicente López y de gran parte de la Zona Norte.

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