San Isidro: una vecina recuperó $19 millones tras un conflicto con tres planes de ahorro para una camioneta

Una vecina de Boulogne había quedado vinculada a tres contratos de planes de ahorro para una misma camioneta. Tras cuatro audiencias coordinadas por Defensa del Consumidor de San Isidro, las empresas acordaron devolverle $19 millones.

Una vecina de Boulogne recuperó $19 millones luego de quedar involucrada en una compleja situación vinculada a tres planes de ahorro contratados para acceder a una camioneta, un desenlace poco habitual en este tipo de reclamos dentro del sector automotor.

El acuerdo se alcanzó tras la intervención de la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro, que coordinó un proceso de conciliación entre la denunciante, la administradora del plan y tres concesionarias oficiales.

La mujer había iniciado el reclamo en enero de 2026. Según consta en el expediente, originalmente se había adherido a un plan de ahorro con la expectativa de recibir el vehículo en un plazo breve. Sin embargo, ante la falta de entrega y luego de recibir sucesivos contactos telefónicos, incluidos llamados vinculados a supuestos "controles de calidad", terminó suscribiendo otros dos planes en distintas agencias bajo promesas similares de adjudicación.

Cuando el caso llegó a la instancia de mediación, la consumidora acumulaba 50 cuotas pagas distribuidas en tres contratos paralelos, sin haber recibido aún la camioneta y manifestando confusión respecto de las diferentes suscripciones realizadas.

La situación derivó en un proceso de análisis que se extendió durante cuatro audiencias de conciliación. Durante esos encuentros, representantes legales de las empresas y la denunciante expusieron sus posiciones bajo la coordinación de los equipos municipales.

Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro señalaron: "Nuestra premisa fundamental en estas instancias es garantizar que se respete el derecho a una información clara y detallada para el usuario, promoviendo canales de diálogo constructivos que eviten la judicialización de los casos".

Además, agregaron: "En este expediente en particular, se trabajó minuciosamente con las partes para desenredar una situación contractual compleja, donde el consumidor se encontraba en una posición de vulnerabilidad informativa frente al funcionamiento y las comisiones de los diferentes planes paralelos".

Un acuerdo poco frecuente

La resolución llegó durante mayo, cuando las partes alcanzaron un entendimiento para poner fin al conflicto.

La administradora oficial del grupo abonó $11 millones a cambio de recuperar dos de los planes de ahorro involucrados. En paralelo, una de las concesionarias aportó otros $8 millones para retomar la titularidad del tercer contrato.

De esa manera, la vecina recibió un total de $19 millones, mientras que las empresas recuperaron los planes vigentes y dieron por finalizada la controversia mediante un acuerdo consensuado.

Tras la firma del acta, desde el Municipio recordaron la importancia de informarse antes de adherir a este tipo de sistemas.

"El sistema de planes de ahorro requiere de un consentimiento pleno y de conocer con exactitud qué se está firmando; ante cualquier duda o llamado confuso, las Oficinas de Defensa del Consumidor están abiertas para brindar orientación preventiva", indicaron.

Para recibir asesoramiento o iniciar reclamos, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro al 4575-4006 o escribir a defensadelconsumidor@sanisidro.gob.ar.