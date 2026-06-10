San Isidro reforzó los operativos de seguridad y reportó 177 detenidos o demorados durante mayo

Según informó el municipio, durante mayo se realizaron más de 29.000 controles preventivos en la vía pública. El balance incluye 52 detenciones en flagrancia, 125 demoras y un refuerzo de los operativos en La Cava y San Cayetano.

Los operativos de seguridad realizados durante mayo en San Isidro derivaron en 177 personas detenidas o demoradas y más de 29.000 controles preventivos en la vía pública, según informó el municipio en un balance difundido sobre las intervenciones realizadas durante el último mes.

De acuerdo con los datos oficiales, se efectuaron 29.460 inspecciones preventivas, entre identificaciones de personas y controles vehiculares en distintos puntos del distrito.

El informe municipal detalla que 52 personas fueron detenidas mientras cometían delitos y otras 125 resultaron demoradas en el marco de diversos procedimientos preventivos desarrollados por las fuerzas de seguridad.

Durante mayo también fueron identificadas 20.455 personas en la vía pública, un promedio de 660 controles diarios, mientras que se realizaron 9.005 verificaciones de vehículos, equivalentes a unos 290 controles por jornada.

Operativos reforzados en La Cava y San Cayetano

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro señalaron que el refuerzo de los operativos se concentró especialmente en los barrios La Cava y San Cayetano, donde se desplegaron controles fijos, patrullajes preventivos y operativos de saturación.

Según indicaron fuentes municipales, los procedimientos se desarrollaron en coordinación con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, particularmente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), además de personal de la Gendarmería Nacional.

Asimismo, la Dirección General de Integración Comunitaria mantiene reuniones periódicas con foros vecinales para relevar problemáticas de seguridad y detectar puntos de conflicto en cada barrio.

El rol de la tecnología en los controles

De acuerdo con el balance difundido por la comuna, el 76% de los requerimientos y llamadas de emergencia que derivaron en intervenciones policiales exitosas fueron detectados o canalizados a través de herramientas locales de monitoreo y prevención.

Entre ellas se encuentran el patrullaje preventivo comunitario, el sistema de videovigilancia municipal, la línea de seguridad vecinal 4512-3333 y la aplicación Ojos en Alerta, utilizada por vecinos para reportar situaciones sospechosas.

Desde el municipio también destacaron que los operativos incorporaron el uso de drones, cámaras de videovigilancia y lectores de patentes con alertas en tiempo real para reforzar las tareas de prevención.

Más equipamiento para la prevención

Según informaron las autoridades locales, en las últimas semanas los agentes municipales incorporaron armas de baja letalidad a sus uniformes para intervenciones rápidas en situaciones de riesgo.

Además, el municipio sostuvo que amplió su infraestructura tecnológica hasta alcanzar una densidad de nueve cámaras de videovigilancia cada mil habitantes, una de las tasas de cobertura más altas del conurbano bonaerense según datos difundidos por la propia comuna.