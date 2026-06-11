Maradona y el Indio Solari podrían encontrarse en una esquina de San Fernando

El Municipio enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que dos calles de un nuevo complejo habitacional lleven los nombres de los ídolos populares argentinos. La iniciativa está vinculada a las primeras 46 viviendas del ex programa Casa Propia.

San Fernando busca rendir homenaje a dos nombres que marcaron a generaciones de argentinos. El Municipio enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que dos calles de un nuevo complejo habitacional lleven los nombres de Diego Maradona y Carlos "Indio" Solari.

La iniciativa fue anunciada por el intendente Juan Andreotti, quien presentó la propuesta como "un pequeño homenaje del pueblo de San Fernando a nuestros ídolos populares".

Las futuras calles formarán parte del predio donde avanzan las obras de las primeras 46 viviendas del ex programa Casa Propia, un desarrollo habitacional que contempla la construcción de un total de 92 unidades.

Si el proyecto obtiene la aprobación del Concejo Deliberante, los futuros adjudicatarios podrían vivir en una esquina singular: la que formarán las calles Diego Maradona e Indio Solari, dos figuras que dejaron una huella profunda en la cultura popular argentina desde el deporte y la música.

A través de sus redes sociales, Andreotti destacó la iniciativa y adelantó: "Si nos acompañan, quienes salgan sorteados en los próximos dos meses van a tener la posibilidad de vivir en esta esquina muy hermosa".

Desde el Municipio informaron que podrán participar de los sorteos los vecinos que se hayan inscripto en el programa y cumplan con los requisitos establecidos. Además, señalaron que próximamente se reabrirá la inscripción para nuevos interesados.

La propuesta suma un componente simbólico adicional por el reciente fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, ocurrido el pasado 5 de junio a los 77 años. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Diego Armando Maradona, considerado uno de los máximos ídolos deportivos del país, son las figuras elegidas para dar nombre a las nuevas calles del barrio.