San Fernando reactiva con fondos propios la construcción de 92 viviendas en Virreyes Oeste

Tras la interrupción del financiamiento nacional, el intendente Juan Andreotti confirmó que el Municipio financiará la finalización de 92 unidades habitacionales. En los próximos meses habrá un nuevo sorteo.

El Municipio de San Fernando avanza en la reactivación de obras habitacionales que habían quedado paralizadas tras la quita de financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Se trata de los proyectos enmarcados en el ex programa “Casa Propia”, ubicados en la calle Miguel Cané, en la localidad de Virreyes Oeste.

Ante la falta de continuidad de los fondos nacionales, el intendente Juan Andreotti tomó la decisión de retomar la construcción con recursos íntegramente municipales. El proyecto comprende dos manzanas con un total de 92 soluciones habitacionales, divididas en dos etapas de 46 unidades cada una.

“Estamos muy contentos con el avance y estimamos que en pocos meses haremos un nuevo sorteo por las primeras 46 viviendas. Podrán participar todas las familias que están anotadas”, precisó el jefe comunal durante una recorrida por el predio, acompañado por funcionarios de su equipo de gobierno, entre ellos la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; y la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat.

El mandatario también recordó el avance del ex programa “Reconstruir”, destinado a familias numerosas: “Hace poco sorteamos las últimas 21 viviendas en la calle Juan Cimino, que pronto estaremos entregando. Tras el sorteo y la entrega de estas primeras 46 del nuevo complejo, seguiremos con la segunda manzana. Podemos decir que a fin de año estaremos entregando 92 viviendas para que más familias sanfernandinas cumplan el sueño de tener su casa propia”.

Para aquellos interesados, la información sobre el Registro Único Habitacional y los requisitos para el sorteo público oficial se encuentra disponible en la web oficial: www.sanfernando.gob.ar/casapropia, sitio donde próximamente se reabrirá la inscripción.