Tragedia en Panamericana: un muerto y un herido tras un choque múltiple en Vicente López

El siniestro ocurrió esta tarde a la altura de la bajada a la calle Debenedetti, en Munro. Participaron tres vehículos y se registran importantes complicaciones en la circulación hacia el norte.

Un grave accidente de tránsito ocurrido esta tarde en la autopista Panamericana dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. El siniestro, que involucró a tres vehículos, incluyendo dos camionetas utilitarias, tuvo lugar minutos antes de las 16:00 a la altura del kilómetro 16,5, en la mano hacia el norte.

El hecho sucedió específicamente en las inmediaciones de la bajada hacia la calle Debenedetti, en la localidad de Munro, partido de Vicente López. Si bien las causas del choque aún son materia de investigación, fuentes oficiales confirmaron el deceso de una de las personas involucradas, mientras que la víctima restante fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.

En el lugar del hecho se desplegó un importante operativo de asistencia que cuenta con la participación de personal del SAME, efectivos policiales y equipos de emergencia de la empresa concesionaria de la autovía. Debido a las tareas de peritaje y asistencia, uno de los carriles permanece obstruido al tránsito.

Como consecuencia, se registran importantes demoras en la circulación vehicular en una franja horaria que habitualmente presenta un flujo intenso de conductores hacia la zona norte del Gran Buenos Aires. Se recomienda a los automovilistas circular con precaución por el área afectada.