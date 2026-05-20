ANMAT aprobó una nueva inmunoterapia subcutánea que reduce tiempos de tratamiento oncológico

La ANMAT autorizó una nueva forma de administración para el pembrolizumab, que permite aplicar el tratamiento de manera subcutánea. La medida busca optimizar la experiencia de los pacientes, reduciendo significativamente las horas de permanencia en centros de salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó una nueva modalidad de aplicación subcutánea para inmunoterapias destinadas al tratamiento del cáncer. Esta innovación tecnológica permite administrar fármacos que anteriormente requerían infusiones intravenosas prolongadas, optimizando los tiempos de atención médica y la experiencia de los pacientes.

En el país, donde se diagnostican más de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año, los tratamientos prolongados suelen implicar una alta carga de visitas a centros de salud. La administración intravenosa tradicional de terapias de referencia demanda entre 30 y 40 minutos por sesión, un tiempo que la nueva formulación busca reducir significativamente a través de la vía subcutánea.

La aprobación incluye al pembrolizumab, una inmunoterapia de amplio espectro utilizada en el abordaje de diversos cuadros clínicos, como melanoma, cáncer de pulmón, cabeza y cuello, mama triple negativo, cuello uterino y colorrectal. Esta nueva formulación subcutánea mantiene la eficacia clínica de la vía intravenosa, ofreciendo una alternativa más práctica para el paciente.

“La innovación en oncología no solo implica desarrollar nuevas terapias más eficaces, sino también mejorar la calidad de vida de las personas. Reducir los tiempos de administración permite que los pacientes pasen menos tiempo en centros de salud y puedan sostener con mayor facilidad sus actividades cotidianas, su trabajo y su vida personal”, señaló el Dr. Rodrigo Sanchez, médico oncólogo del Hospital Militar Central (MN 137.231).

Por su parte, el Dr. José María Palmeiro, Director E. del Área Médica de MSD para Cono Sur, destacó el enfoque humano detrás de este avance: “Los avances en inmunoterapia reflejan una evolución que pone cada vez más foco en las personas: no solo en tratar la enfermedad, sino también en hacer que el tratamiento sea más accesible, práctico y compatible con la vida diaria de los pacientes”.

La implementación de esta nueva forma de administración marca un hito en la investigación oncológica nacional, reforzando la tendencia hacia tratamientos que priorizan tanto el resultado terapéutico como el bienestar integral del paciente durante su proceso de recuperación.